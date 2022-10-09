人民网 黄盛

WTT世界乒乓球职业大联盟供图

国庆佳节，金桂飘香。9月29日下午，2022年第56届国际乒联世界乒乓球团体锦标赛（决赛）在成都开幕，这是继2022北京冬奥会和冬残奥会后，我国举办的又一项国际顶级体育赛事。

世乒赛是国际乒乓球联合会主办的一项高水平的世界乒乓球大赛，在国际上具有广泛的影响力。

最短仅8分钟——这是从机场提取托运行李到办结物资通关手续的最短用时；只需5分钟——这是抵达酒店后，从大堂到入住房间的最快时长……一系列不可思议的“成都速度”，让经历了各种“大场面”的多国乒乓球运动员感到意外又惊喜，直呼“了不起”。

10月1日下午，成都世乒赛首场新闻发布会上。国际乒联主席佩特拉·索林饱含深情地说道：“我很荣幸能在四川省省会成都，与热爱乒乓球的人们在一起，在这个美丽的球场里，你们让所有不可能变得可能。”

对于中国国家乒乓球队，今年是成立70周年；对于成都来说，举办这项赛事有着不一般的意义。也是在今年，水井坊成为WTT世界乒联的全球顶级合作伙伴和指定用酒，全面助力国球运动，为国球运动加油喝彩。

作为“主场酒”，水井坊和2100万成都市民一起，在“家门口”为国球举杯，让国球精彩点燃国民热情，为国庆节增添了一份喜悦美好。

乒乓球运动在成都普及历史悠久。尤其是近年来，成都市相继设立全国重点乒乓球运动学校、乒乓球运动中心，成为中国乒乓球队训练基地，先后培养输送了陈龙灿、邱贻可等运动员。据不完全统计，成都参加乒乓球运动的市民超过300万人，几乎每7个成都人中就有一个是乒乓球爱好者。

此外，成都市委市政府重视体育事业发展，确立了建设世界赛事名城的战略发展方向。2021年9月，《成都世界赛事名城建设纲要》发布，这是成都加快推进世界赛事名城建设的纲领性文件，并相继发布了《成都市体育赛事体系规划（2021—2035年）》等系列文件。

此次世乒赛，无论是赛前筹备，还是赛时运行，成都始终坚持“以赛事为核心，以运动员为中心”，以充满人文关怀的周到安排，最大程度保障运动员和工作人员的工作生活节奏，同时保障社会面运行平稳，公众观赛体验更优质，为世界呈现一场简约、精彩、安全、专业、独特的乒乓盛会。也在疫情防控常态化的大背景下，代表中国彰显了对外开放交流的大国风范和精细化管理的深厚“内功”。

“无与伦比！”这是国际乒联首席执行官史蒂夫·丹顿，在亲自见证了以成都为代表的中国城市，在防控疫情的背景下，依然安全、创新地举办这场国际顶级赛事后，发自内心的赞美。

WTT世界乒乓球职业大联盟供图

“乒世界，品成都”，随着世乒赛的成功举办，这句赛事口号将成都进一步推向国际舞台。一个多月前，成都世乒赛团体赛组委会发布了“机会清单”，围绕赛事最大化拓展刚需经济效应，同时发挥牵引作用，整合城市优势资源，为全球各类机构和品牌搭建新技术、新业态、新产业合作共赢的融合平台。水井坊与“国球”的跨界合作，让“国球”经济蕴藏的巨大潜力，在成都世乒赛的舞台上得到集中释放。

白酒产业作为成都市重要产业之一，可谓是最有香味的“成都名片”。成都是川酒核心产区之一，也是四川白酒产业的重要组成部分，水井坊就是川酒“6朵金花”之一。

中国乒乓球与水井坊有着同样的拼搏精神，这也是水井坊助力国球运动的契机。中国乒乓球精神薪火相传，水井坊秉承“600年活着的传承”，在传承创新中不断拼搏，这是水井坊与国球精神的共性，造就了双方牵手合作的基础。

“喝好酒，交朋友”。来到成都，作为“家乡酒”，水井坊着力以球桌、圆桌、酒桌构建水井坊独特的“桌”文化，在乒乓球、消费者和美酒之间架起一座友谊之桥，践行水井坊“以桌会友”的理念，助力世乒赛把各国体育文化交流的平台作用进一步发挥。

“国球”冠军必须千锤百炼，水井坊的酿造也是一场“时间的艺术”。成为“WTT世界乒联全球顶级合作伙伴”，是一场水到渠成的双向奔赴，不仅让水井坊在在国际舞台上不断迸发新的风采，也让乒乓球这项运动在体育产业跨界发展的道路上，拿出了一份精彩答卷。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经