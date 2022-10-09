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市场监管总局：建立原辅料控制等制度 加强食品相关产品质量安全监管

2022年10月09日17:04 | 来源：人民网
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图片来源：市场监管总局

人民网北京10月9日电（记者杨曦）据市场监管总局消息，为进一步贯彻党中央、国务院决策部署，督促企业落实食品安全主体责任，强化属地监管人员的监管责任，加强食品相关产品质量安全监督管理，保障公众身体健康和生命安全，市场监管总局日前发布《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》（以下简称《办法》）。《办法》自2023年3月1日起施行。

《办法》规定了食品相关产品生产者、销售者的主体责任及生产全过程控制的具体要求，食品相关产品生产者要建立原辅料控制、生产关键环节控制、检验控制以及运输交付控制等制度，销售者要建立食品相关产品进货查验制度。《办法》同时明确了食品相关产品质量安全追溯制度、召回管理制度、标签标识管理制度。

《办法》规定了涵盖事前许可、事中检查、事后惩处的全过程闭环监管体系。食品相关产品生产许可实行告知承诺审批和全覆盖例行检查；市场监督管理部门要建立完善本行政区域内食品相关产品生产者名录数据库，实施风险分级分类监管；实施食品相关产品质量安全风险监测；明确监督抽查不合格等行政处罚信息依法记入国家企业信用信息公示系统。

《办法》建立了食品相关产品严格的法律责任制度，对食品相关产品法律责任予以明确。目前法律法规尚未规定的，对应增设违反原料禁止性行为、违反管理制度和事故处置等有关情形的处罚。

市场监管总局质量监督司相关负责人表示，对企业和监管层面的要求以“四个最严”为主线，全面贯彻落实最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责。强化涵盖生产、销售、贮存、包装等关键环节的食品相关产品生产全过程控制。在企业层面，要求生产销售者建立并遵守有效的安全控制体系，以确保原辅料、半成品和成品符合相应的食品安全要求。在监管层面，规范日常监督检查，配套实施食品相关产品技术规范，加大监管工作力度，严守食品安全底线。

在对食品相关产品的标签标识方面，《办法》规定了生产者名称、地址、联系方式等标注内容，并要求清晰、真实、准确，不得欺骗、误导消费者。有助于消费者根据生产者的情况进行选择，出现问题可以方便消费者联系，方便监管者实施有效监管。

此外，该负责人介绍，《办法》有针对性地补充完善质量安全控制措施，建立了涵盖生产、贮存、包装等关键环节食品相关产品生产全过程控制制度。要求生产者建立原辅料管理、生产关键点控制、出厂检验控制等管理制度以及控制措施，形成相应的记录。要求生产者实现食品相关产品质量安全追溯，保证从原辅料和添加剂采购到产品销售所有环节均可进行有效控制，并及时排查生产过程中存在安全风险隐患。

(责编：杨曦、吕骞)
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