人民网北京10月9日电 （记者任妍）10月9日，国家知识产权局举办“知识产权这十年”专题新闻发布会暨国家知识产权局10月例行新闻发布会。国家知识产权局副局长胡文辉在会上介绍，截至2022年9月，我国发明专利有效量为408.1万件。

胡文辉指出，这十年，知识产权激励创新创造更加有力。十年来，知识产权创造量质齐升。2012年至2021年，国家知识产权局累计授权发明专利395.3万件，年均增长13.8%，累计注册商标3556.3万件，年均增长25.5%。截至2022年9月，我国发明专利有效量为408.1万件，其中国内（不含港澳台）发明专利有效量315.4万件，有效商标注册4152.3万件，累计批准地理标志产品2495个，核准地理标志作为集体商标、证明商标注册6992件，集成电路布图设计累计发证5.9万件。我国在世界知识产权组织最新发布的《全球创新指数报告》中的排名由2012年的第34位上升到2022年的第11位，连续10年稳步提升，位居中高收入经济体之首。世界五大科技集群中，中国独占2席，科技创新更加活跃。

数据显示，这十年，知识产权支撑经济社会发展更加有力。十年来，知识产权运用效益加速显现。2022年Brand Finance全球最具价值品牌500强中，中国占84个，比2012年增加52个，总价值达1.6万亿美元。截至2022年9月，地理标志专用标志使用市场主体达2万家，地理标志产品年直接产值超7千亿元。2012年至2021年，我国知识产权使用费进出口总额累计2.19万亿元，年均增长13.7%，其中出口年均增长31.2%，超过进口增速近20个百分点。专利商标质押融资金额累计达1.3万亿元，年均增长27.2%。知识产权有力支撑了创新型经济、品牌经济、区域特色经济和开放型经济发展。

国家知识产权局战略规划司司长葛树表示，下一步，国家知识产权局将进一步深入实施专利质量提升工程，提高知识产权审查质量效率，加大知识产权保护力度，充分激发全社会创新活力，助力经济社会的高质量发展。

(责编：王连香、吕骞)

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