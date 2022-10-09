人民网北京10月9日电 （记者栗翘楚）和风拂过田野，一片丰收景象。位于广西百色市田东县的中国平安—国家芒果种质资源圃（田东）福兰共建基地，郁郁葱葱，目之所及是漫山葱茏的芒果树。

近日，中国平安集团总经理、联席CEO、平安银行董事长谢永林来到基地，与当地果农开展茶话会，并出席“传承红色精神 赋能乡村振兴”签约活动，推动与百色市政府深化“乡村振兴”战略合作。

乡村振兴，金融先行。红色之城牵手中国平安，这是金融资源与乡村振兴深度融合的鲜活实践，是中国平安“三下乡”项目助力乡村振兴的生动缩影。

据悉，中国平安“三下乡”项目是中国平安继“三村工程”后探索助力乡村振兴的新模式、再升级，即以党建共建点为引领，发挥中国平安“综合金融+医疗健康”优势，以“保险下乡、金融下乡、医疗健康下乡”为抓手，聚焦发展优势农业产业、建设和谐美丽乡村两条主线，实现农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。

保险下乡：助力地方特色产业茁壮成长

金融支持乡村振兴，重在精准有力，贵在调查研究。

2021年12月以来，中国平安“三下乡”工作组先后赴广东省韶关市乳源瑶族自治县实地调研15次，开展访谈沟通超过110次，探索助力乡村振兴的“三下乡”新模式。今年2月28日，“三下乡”项目首站正式落地乳源县。

近年来，乳源县立足资源优势，大力发展生态特色农业，已建成特色瓜果、绿色蔬菜、高山茶叶、中药材等绿色食品基地，县域经济加快发展。

发展经济，才能壮大振兴乡村的基础。依托保险，以产业兴旺带动乡村振兴才更有底气。

平安产险深化保险创新模式，前端帮助解决农业产业融资难题、中端提供特色农业风险保障、后端赋能农产品品牌建设，为产业发展提供一体化经营支持。

在韶关市乳源瑶族自治县，平安产险通过振兴保为当地8家致富带头企业提供无偿贴息67万元，撬动贷款金额达到3460万元，并通过他们带动当地就业与发展，通过他们带动农户超过300户，每户每年增收超过3万元。

据介绍，在当地县委县政府的支持下，为支持当地油茶、食用菌等优势特色产业发展，平安产险积极开展特色农业保险创新，创新开发出“食用菌气象指数保险”“油茶种植保险”等特色农险产品，已为当地食用菌企业提供保险保障，并计划为当地超过2万亩油茶提供“油茶种植保险”保障，积极推进“一村一品、一镇一业”产业发展体系。

在全国多地，平安产险形成一套“保险+”助力产业振兴的组合拳，探索出包括“保险+期货”“保险+农担”等保险深度参与的“振兴保”产业振兴模式，撬动产业资金9.24亿元，助力14万户农户年合计增收4.2亿元。

2021年起，“振兴保”模式围绕“政府乡村振兴任务”“反哺社会贡献程度”两方面，推动“三贷”（保单贷、保费贷、贴息贷）“三扶”（产品协销帮扶、农业科技帮扶、品牌增信帮扶）举措落地，为湖南黄花菜、四川肉牛羊、湖北茶叶等46个地方支柱产业发展提供有力支持。

截至目前，“振兴保”已在甘肃省、内蒙古自治区等18个省份复制推广。

金融下乡：激发乡村致富新动能

一段时间以来，“三农”领域获取信贷资源难，除了缺乏抵押物，还难在农村地区金融基础设施不健全，信用体系不完备等。

聚焦“痛点”，疏浚“堵点”。平安银行针对乡村振兴不同地域、行业、客户群等金融需求，创新开发乡村振兴贷款、绿色金融债、农业产业链金融产品、乡村振兴地方债等多个金融产品。

推出股份制商业银行首张乡村振兴借记卡，并联合产险、平安健康开发平安银行乡村振兴卡配套权益，为符合条件的客户提供一年期人身意外伤害保险、一年期无限次线上问诊服务。在百色“传承红色精神 赋能乡村振兴”签约活动的现场，平安银行乡村振兴卡也迎来发卡超10万张的里程碑。

以“政府+企业+银行”的合作形式，通过“传统授信+投行发债+综合金融”的模式协助项目落地，截至2022年6月末，累计支持北大荒、蒙牛等企业涉农和乡村振兴资金435.7亿元。

推出振兴贷、振兴债等业务模式，为乡村地区基础设施建设和特色产业发展提供金融支持。其水电帮扶模式已先后在广西、云南、苍南等地成功落地，累计投放资金132.02亿元，入选联合国工发组织《世界小水电发展报告》。主承销并投资三峡集团扶贫企业债、绿色超短期融资券(碳中和债)累计70余亿元，支持金沙江四座水电站的项目建设、易地搬迁改善居住环境、征地补偿及肉牛产业发展等。

为广州市乡村振兴政府引导基金提供金融服务，基金总规模100亿元，首期20亿元。此外，在韶关，平安银行针对当地特色产业和企业，以“智贷星”（多贷款品种组合）支持小微企业，累计投放超400余万元。平安银行还发布“平安惠农贷”产品，围绕涉农核心企业上下游或地方特色产业定制场景，定制专属贷款方案，提供专项优惠利率。

为促进韶关当地经济长效发展，平安养老险协同平安租赁、平安证券属地专业公司，持续开拓投融资业务。截至2021年，平安租赁向韶关城投集团公司放款3.5亿元、平安证券成功中标韶关城投集团公司10亿元发债券（公司债）业务，合计金额13.5亿元，有力支持了韶关市大产业发展建设。

此外，扶智培训和技术支持也为乡村振兴不断添砖加瓦。平安银行在国家乡村振兴局的指导下，举办创业致富带头人培训班，并开展“1+11”（1个月集中培训+11个月跟踪辅导）的创业孵化，持续跟踪培训成果，在全国累计培育8万余人。

医疗健康下乡：筑牢乡村振兴健康根基

人民的幸福生活，一个最重要的指标就是健康。守护好人民健康，增进群众健康福祉，才能为乡村振兴提供更加坚实的健康保障。

2018年，中国平安启动“三村工程”时，就着力聚焦以健康筑牢脱贫之基。针对乡村基础医疗设施及人才培养提升等难题，为乡村地区捐赠医疗设备，升级乡村地区卫生所1228所；开展乡村医生培训，培训村医11843人；通过“平安健康守护行动”项目，组织移动健康检测车深入乡村组织体检，免费进行脏器疾病和肿瘤常规筛查，覆盖贫困地区人口11万余人。

接续脱贫攻坚，发力乡村振兴。平安健康凭借领先的医疗技术及互联网医疗平台，依托2000多名专业的自营医生及医院合作网络，以“数字医疗下乡、智慧健康上门”赋能基层医疗、补足服务短板。

在乳源县，平安健康通过数字乡村医健云，为乳源县108个村卫生室、32个民营医疗机构提供数智化服务。通过完善保险、医疗健康服务保障机制，平安产险为乳源县大桥镇1400名返贫监测户提供防贫保险，为石角塘村卫生站升级硬件设施，惠及村民超1000名。

重大疾病是乡村振兴中的拦路虎。保险机构积极参与经办大病保险业务，实现社保与商业保险有效衔接。

2014年以来，平安养老险独家承办了百色市400万城乡居民大病保险。截至2021年累计承保保费10.15亿元，累计赔款预计11.27亿元，受益群众达到19.52万人。其中，累计为18.55万人次建档立卡贫困群众提供共计27063.58万元的医疗费用理赔报销，极大地缓解了贫困群众因病致贫、因病返贫的困境，进一步助力当地社会保障体系建设。

金融活，产业旺，乡村兴。截至2022年6月底，中国平安累计投放扶贫与乡村振兴资金497亿元。凭借在乡村振兴等领域的贡献，中国平安三次获民政部颁发的“中华慈善奖”。

(责编：王连香、吕骞)

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