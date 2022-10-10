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第132届广交会展品数量创新高

2022年10月10日05:47 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京10月9日电  （记者王俊岭）记者9日从中国对外贸易中心了解到，第132届中国进出口商品交易会（简称“广交会”）将于10月15日上午在线上开幕。其中，出口展按16大类商品设立50个展区，进口展6大类题材商品分别归入对应展区参展。继续设立“乡村振兴”专区，联动跨境电商综试区和部分跨境电商平台开展同步活动。

　　据广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵介绍，本届广交会上，除原有实体展参展的2.5万家企业全部上线展示外，进一步放开参展申请，经审核允许符合条件的申请企业参展，扩大受惠企业面。截至目前，出口展参展企业34744家，比上届增长约40%；进口展参展企业416家，来自34个国家和地区；上传展品超过306万件，创历史新高。其中，智能产品超13万件，绿色低碳展品超50万件，拥有自主知识产权的产品超26万件。

　　“从第132届起，每届广交会线上平台服务时长从10天延长至5个月。除展商连线、预约洽谈功能使用时间为10天外，其他功能均持续开放。”徐兵说。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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