本报记者 李 婕

日前，中国国际贸易促进委员会对外发布第三季度外贸形势调研报告。报告显示，稳经济一揽子政策和稳外贸政策实施效果在三季度开始集中显现，上半年企业反映强烈的运价、能源、资金、汇率等问题得到明显缓解。

“总的看，我国外贸企业信心预期明显增强，持续展现较强韧性。”中国贸促会新闻发言人、中国国际商会秘书长孙晓说。

调查显示，45.1%的外贸企业表示三季度外贸发展信心逐步恢复；30.31%的外贸企业预计全年贸易额能够实现同比增长，该比例较二季度上升4.09个百分点；大中型企业对全年外贸形势更为乐观，小微企业预期虽然较弱，但较二季度有所改善。

具体看，外贸发展呈现如下特点：一是外贸企业出口额和利润双双向好。22.69%的企业贸易额环比上升，19.52%的企业利润环比上涨。二是高附加值行业出口利润增长幅度大。铁路船舶航空航天运输设备、造纸和纸制品、专用设备制造、汽车等行业外贸增长动力较足，分别有40%、39.29%、35%和28.28%的企业实现出口利润环比增长。三是随着企业对区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）了解和运用的加深，东盟成为中国外贸订单最大来源市场，三季度外贸企业新增订单主要来源市场前三位分别为东盟、欧盟和美国，占比分别为30.6%、30.55%和25.29%。四是外贸企业对贸易新业态新模式寄予厚望，46.7%的企业认为外贸综合服务对出口促进的作用最大，22.52%的企业认为跨境电商的作用较大。

本次调查也反映了外贸企业的主要困难和诉求。“当前，外贸企业面临外部需求收缩、在手订单不足、综合成本高企、疫情反复困扰、经贸摩擦增多等多重困扰。”孙晓说。调查显示，60.02%的企业表示订单下降是面临的最大困难，51.83%的企业感受到订单分流，56.22%的企业认为原材料成本上升，47.68%的企业反映疫情影响生产。

外贸企业的政策诉求主要体现在三个方面：一是继续加大减税降费落实力度，延续相关税收减免优惠举措，帮助企业降成本、增信心、解难题。二是加快恢复国内线下办展，积极组织外贸企业境外参展，提高跨境人员流动便利性。三是加大外贸企业利用自贸协定优惠政策的培训咨询，帮助企业有效应对国际经贸摩擦，全面提高企业运用优惠政策和抗击外部风险能力。

据了解，中国贸促会作为出国参加举办经贸展览会的管理部门，及时推出恢复出国经贸展览的针对性举措，将“参加国外线上展览会”“代参展”“远程线下办展”等创新形式视同线下国外参办展，核发项目批件，并将于近期推进试点审批组展单位赴重点国家、重点展会团组项目相关工作。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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