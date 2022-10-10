新华社福州电（记者周义、张华迎）秋风起，丰收季。走进福建省三明市建宁县高峰村，种子黄、莲子白、果子红，遍地五彩斑斓。村民们在自家小院、道路两旁晒秋，也晒出了幸福。

高峰村曾深处大山，上世纪八十年代因闽江源开展生态保护，搬迁至山脚下。村民聂小周是第一批移民户，他告诉记者，村子移至山下后被称为“石头村”，脚下踩着石头，路旁卧着石头，田里“长”着石头……耕地小、石头多，连犁田的牛都没法转身。

被划入保护区的山不能砍柴，被分配的田野乱石遍布，这让习惯靠山吃山的村民眉头紧皱。

“一溪碧水润民生。”高峰村村主任林长礼说，在县政府引导下，高峰村依托流经村庄的闽江支流濉溪的生态优势，转变传统经济发展方式，以莲为媒介，发展了农旅融合产业。

“2006年我开始种莲，如今莲田成花海，游客多了，莲子一斤能卖五六十元，今年产的上千斤干白莲已卖完。”村民林日明说。

林长礼告诉记者，全村种莲面积达400亩。去年，村里策划了“香溪花谷”、漂流等旅游项目，旅游收入突破500万元。

作为闽江源头，建宁县近年来立足资源优势，突出莲子、种子（杂交水稻）、梨子、桃子、无患子等区域特色农产品，“五子”生态产业在多个乡村蓬勃发展。

走进建宁县大源村的“闽江之源 花乡库区”渔人码头项目施工现场，长廊架设、路灯吊装、苗木移栽……一片忙碌景象。“结合千亩莲海梯田，渔人码头项目将把村子打造为集度假、体验渔趣等为一体的闽江源头休旅渔村，辐射带动周边农旅融合发展。”大源村村主任林晓文说。

枫元村是建宁县一个以杂交水稻制种、黄花梨、黄桃为主导的农业大村，有耕地3701亩、果园4412亩。村主任刘炳煌说，近年来，枫元村举办种业论坛、丰收节等活动，发挥葡萄庄园、上庄桃园等田园综合体的区位优势，每年吸引游客16万人次以上，促进了村集体和村民“双增收”。

(责编：王震、陈键)

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