胡喆、陈席元、谭元斌

“5、4、3、2、1，点火、起飞！”

金秋时节，戈壁滩上的酒泉卫星发射中心，一枚“快响利箭”腾空而起，跃向苍穹。

这是由我国自主研制的快舟一号甲固体运载火箭第16次圆满完成的飞行任务，成功将两颗试验卫星发射升空，我国商业航天探索浩瀚宇宙的脚步更加轻快。

在距离酒泉卫星发射中心2000多公里外的武汉国家航天产业基地，更多“快舟”火箭正在生产车间整装待发，等待揭示宇宙的奥秘。

“从新一代运载火箭陆续成功首飞到长征系列运载火箭发射次数超过400次，从北斗组网、嫦娥探月到天问探火、空间站建设，近年来，我国航天领域不断取得突破，成为科技强国建设之路上的一座座重要里程碑。”中国航天科工首席技师阎敏说，即将召开的党的二十大将进一步为大国创新指明方向，作为航天科技工作者，我们满怀期待。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把创新作为引领发展的第一动力，从党和国家发展全局的高度对科技创新进行了顶层设计，坚持“四个面向”的战略方向，谋划部署和推动一系列重大改革举措。

十年来，我国科技事业发生历史性、整体性、格局性变化，成功进入创新型国家行列。世界知识产权组织发布的2022年全球创新指数显示，中国在创新领域的全球排名近年来持续稳步提升，2022年排名上升至第11位。

北京亦庄，一排排颇具未来感的仪器设备整齐排列，信号指示灯闪烁着富有节律的光点，这是我国在量子计算领域的新成果之一——“乾始”超导量子计算机。

“我们打通了量子应用、量子软件、量子硬件的全流程，让量子算力触手可及。”百度首席技术官、深度学习技术及应用国家工程研究中心主任王海峰说。

研制我国第一枚人工智能芯片、第一颗量子通信卫星；参与蛟龙号研制、神舟十四号发射、新冠疫苗研发等一系列国家重大科技任务……在一批批“国家高新区”内，创新的源头活水充分迸发涌流。当前，国家高新区总数达173家，较2012年增加84家，为创新发展贡献着“高新力量”。

在江苏苏州高新区，来自南京大学现代工程与应用科学学院的谭海仁教授团队，将大面积钙钛矿电池组件的光电转化效率提升到24.5%。眼下，他们正探索将技术成果进一步产业化。

夜已深，人未静，临近22时，实验室里师生们仍专注手上的工作，操作着氮气手套箱，完成制备钙钛矿吸光层以及小面积电池组件等工序，并用太阳光模拟器测试光电转化效率。

“从实验室到工厂，我们仍需努力实干。”谭海仁告诉记者，“国家大力鼓励科技成果转化应用，人才评价体系不断完善，科研人员享受到的政策‘红包’实实在在。我们要争取更多新突破，为实现‘双碳’目标贡献科技力量。”

“高新区是科技的集聚地，也是创新的孵化器。”科技部成果转化与区域创新司副司长吴家喜表示，我们将坚持高标准定位、高端资源集聚、高成长企业培育、高端产业发展、高品质创新生态营造，落实新理念、策源新技术、培育新业态、探索新机制、构建新格局，推动高新区在又高又新上取得积极进展。

“天眼”望星河、“蛟龙”探深海、“高铁”驰神州、“5G”联天下……实践证明，我国自主创新事业是大有可为的，我国广大科技工作者是大有作为的。

党的二十大即将胜利召开，广大科技工作者表示，将进一步坚定创新自信，加快推进高水平科技自立自强，奋力在新征程上展现新作为。 （记者胡喆、陈席元、谭元斌）

新华社北京10月9日电

(责编：王震、陈键)

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