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一船明月过沧州

2022年10月10日08:38 | 来源：新华社
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　　新华社石家庄电（记者王民）“长河日暮乱烟浮，红叶萧萧两岸秋。夜半不知行远近，一船明月过沧州。”——这是清代诗人孙谔在京杭大运河乘船时写下的《夜过沧州》。

　　秋高气爽，波光粼粼，芦苇、荷叶、垂柳错落有致……如今的人们泛舟运河，举目远眺，段段有风物、处处有典故，一幅“丰草繁花碧水流，河曲千载济沧州”的静美画卷映入眼帘、沁人心脾。

　　沧州有1500多年建州史，明洪武二年（1369年），州治移至长芦镇，即今天的沧州中心城区。京杭大运河自南向北蜿蜒流经沧州城，海盐和漕运造就沧州数百年繁华。京杭大运河沧州中心城区段长13.7公里。近3年来，来自黄河、长江的生态补水，令断航40多年的河道碧水丰盈，沿线建成南川楼、百狮园等12座旅游码头，今年9月1日实现旅游通航。

　　京杭大运河在沧州中心城区穿城而过，是沧州人的“母亲河”。通航后的第一个国庆节，很多市民选择“运河游”，感受千年运河的时代之“变”与别样之“美”。在市区生活30多年的孙淑娟带着家人第一次乘船游运河，“今年大运河通水又通航，赏生态美景，感受历史变迁，感觉幸福满满。”她说。

　　据沧州大运河运营管理有限公司统计，国庆假期的前6天，京杭大运河沧州中心城区段共有4819人次乘船游览。

　　沧州区域文化研究所所长孙建更是大运河边的常客。

　　“大运河沧州段古迹和遗存多被保留或再现，运河之美今朝更胜往昔。”孙建介绍说，历史中的南川楼、朗吟楼临河而立，原为明代官办建筑，后消失在明末清初的战火中。2021年，昔日房舍破旧、街道狭窄、私搭乱建普遍的南川楼村被整体拆迁，崭新的南川楼、朗吟楼拔地而起。两楼依偎在大运河臂弯，再现运河盛景。

　　还有一些历史建筑，如1910年左右建设的津浦铁路给水所、始建于1921年的面粉厂小楼等都在大运河文化带建设中被保留下来。沧州市大运河文化发展带建设办公室副主任杜金月说，近年来，沧州完善规划，清淤植树，传承文化，推进文旅融合，唤醒千年运河。

　　沧州市以河为线、以城为珠，线串珠、珠带面，全域统筹大运河文化带、生态景观带、全域文化旅游带建设。去年，沧州市区种植乔灌木3万余株，运河东西两侧形成鱼骨状通河绿廊空间，促进河城共融。

　　入夜的大运河华灯初上，游船交错。“过去人们拉纤行船，依赖大运河谋生；现在生活富足，大运河成了休闲赏玩之所。”孙建说。

(责编：王震、陈键)
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