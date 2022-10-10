新华社武汉电（记者喻珮）在湖北随县与河南桐柏县交界的桐柏山深处，淮河从这里起源，直奔千里入海。

9月末，暑气渐散。在随县淮河镇龙泉村，54岁的曾兆童和老伴儿正盘算着过去2个多月开农家乐的收入。“这个夏天又赚了20万元！几年下来，我们小饭馆积攒了不少回头客。”曾兆童说。

10多年前，依托淮河支流龙潭河兴建的随州西游记漂流景区落户淮河镇，带动了当地旅游消费。凭借在外打拼多年的经验，曾兆童发现了商机，他号召乡亲们在漂流旺季时开起农家乐和小商铺。如今，每家农家乐在漂流旺季2个月时间可创收6万元至20万元不等。

近年来，依托本地独特的山水资源、地理条件、人文特色，挖掘当地的淮河源文化，随县淮河镇打造全域旅游的发展业态——国家4A级景区随州西游记漂流，年收入3000万元，并带动3大投资过亿元的文旅项目落户于此；聚焦淮河源生态保护，成功申报湖北随州淮河国家湿地公园；投入400万元打造龙泉村“田园综合体”，占地37亩的生态停车场正在建设中……

背靠桐柏山的随县淮河镇，曾以烧木炭、开采铁矿和花岗岩为主要经济来源。10多年来，全镇3万人转变观念，慢慢收起伐木的电锯、斧头，搬走开山采矿的机械和车辆，逐渐走上绿色、环保、可持续的生态发展之路。

沿河而下，龙泉村道路旁，2排56栋新建的别墅格外显眼。

谈起村里的新变化，曾兆童难掩兴奋之情。“10年前，我和乡亲们说，搞旅游开发，每家每年能多赚1万元，没想到现如今直接带动全村增收2000万元，道路整治了、垃圾清理了、村民素质也提高了。”

随州西游记漂流景区总经理李亚东从景区建成之初就在此任职，他说，2012年开漂，一天接待1000名游客，到2018年最高峰时一天迎来1.2万名游客。

“一石激起千层浪，淮河镇开始了全域旅游发展的探索。”副镇长张成友说，近年来，投资5亿元的神农部落项目随之落户，龙泉村以1.5万亩山场占股5%，变资源为资产，变村民为股东，大胆探索合作共赢的经营模式。

新观念催生新产业。如今龙泉村600余名村民直接参与文旅附加产业，发展8家民宿、68家农家乐。

站在正在整治的淮河支流西二道河河沟边，看着眼前“桐柏山神农溪竹筏漂”旅游项目规划图，张成友憧憬着明年夏天来临，6公里河道游人如织的场景。

“作为淮河源头的生态宝地，漂流项目最大的优势是带动性大、辐射力强。”张成友指着河岸对面的河南桐柏县老街村说，竹筏漂项目建成后或将迎来大批跨省游客，形成“一河漂两省、一漂连三村”的效应。

放眼淮河源，湖北随县淮河镇依托29万亩山场、16座水库以及9条淮河支流资源，正向着淮河源头的文旅高地靠近。

(责编：王震、陈键)

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