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北斗应用，助力美好生活（新时代新作为）

本报记者  谷业凯
2022年10月10日08:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，华为发布业界首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。用户即使在荒漠无人区、出海等无地面网络信号覆盖的环境下，也可将文字和位置信息发出，与外界保持联系。

　　党的十八大以来，北斗系统建设步伐加快，应用深度广度不断拓展。“天上建好，地上用好”的北斗系统已成为我国重大现代化创新工程的典范。

　　“天作棋盘星作子”，如今的北斗系统已在众多行业领域实现规模化应用。在交通领域，已有超过790万辆道路营运车辆安装使用北斗系统，4.7万多艘船舶应用北斗系统；在农业领域，全国已安装北斗自动驾驶系统的农机超过10万台，接入基于北斗的国家精准农业综合数据服务平台的农机装备达到25.8万台；在水利领域，北斗系统在超过2587处水库应用短报文通信服务水文监测；在生活方面，搭载国产北斗高精度定位芯片的共享单车投放已突破500万辆，2021年国内智能手机出货量中支持北斗系统的已达3.24亿部。

　　截至2021年底，具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过10亿台/套；截至2022年3月，北斗高精度时空服务的每月调用次数已突破1000亿次。北斗应用在助力打造现代化基础设施体系、拓展行业应用场景方面，发挥了重要的时空赋能作用。北斗系统正在成为支持经济社会发展、助力人民群众美好生活的“科技先锋”。

　　千寻位置网络有限公司日前发布包括高可用星地一体融合技术、多层次大气建模算法等在内的6项底层自研技术，标志着国内企业在实现北斗产业自主可控之路上又迈出了坚实一步。随着我国卫星导航与位置服务领域自主创新能力持续提升，北斗应用与5G通信、大数据、物联网等新兴技术领域深度融合，将加快形成更多新产业新业态新模式，建设更加泛在、更加融合、更加智能的综合时空信息服务体系。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月10日 09 版）
(责编：申佳平、陈键)
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