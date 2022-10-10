人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

医药创新，服务人民健康（新时代新作为）

本报记者  赵永新
2022年10月10日08:43 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　达伯舒等7款创新药获批上市，覆盖治疗肺癌、肝癌、食管癌和胃癌等高发癌种和类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病等自身免疫疾病，150多万国内患者从中获益……2011年在苏州工业园成立的信达生物，跑出了新药研发的“中国速度”。

　　十年前，中国药品市场还以仿制药为主，创新药市场份额较低，其中国产创新药的份额更小，国内患者经常遭遇“买不到”“买不起”的困境。党的十八大以来，“重大新药创制”科技重大专项等对新药研发的支持力度逐年加大，药物审评、审批和国家医保目录等相关制度改革大刀阔斧，催生了中国新药研发的热潮。百济神州、荣昌生物、康方生物、加科思等新药研发公司如雨后春笋般涌现，上海、北京、苏州、成都、广州等地的医药产业集群快速崛起。全国获批Ⅰ类新药，从2012年之前的5个增加到现在的80个。国产新药的快速上市，不仅让更多患者受益，而且显著减低了患者用药负担。

　　十年磨一剑，危难显身手。7天内分离病毒毒株、14天内研制成功检测试剂，构建疫苗、中医药、中和抗体和小分子药“三道防线”，9款疫苗、6款药物获批使用，科技创新在新冠肺炎疫情防控中发挥了重大支撑作用。

　　党的十九届五中全会把“面向人民生命健康”作为我国科技创新的一个新方向，更加激发了各类创新主体的新药研发热情。随着基础研究能力的大幅提升，我国的新药研发正从跟随创新向原始创新加速转变。以北京生命科学研究所为例，该所已孵化了维泰瑞隆、华辉安健、普沐生物、炎明生物等6家新药研发公司，以自己的原创发现为靶标，开发出治疗肿瘤、乙肝、肺纤维化等重大疾病的候选药物，其中多款已进入临床试验阶段。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月10日 09 版）
(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民会客厅：人工智能场景创新促进经济高质量发展
　　
从“引进来”到“走出去” 国内新能源汽车加速出海
　　9月29日，5700辆出口汽车搭载“礼诺猎手”号滚装船，从宁波舟山港梅西滚装码头出发前往比利时泽布吕赫港。这是浙江口岸首票定班航线出口汽车业务，多家自主品牌将搭乘货轮“扬帆出海”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部