喻思南

一张全球规模最大、技术最先进的5G网络，正为千行百业数字化转型提供驱动力；一根光纤实现近300亿人同时通话，不断突破的光通信关键核心技术，催生出千亿新产业……放眼神州大地，处处可见科技创新的澎湃动能。

科技赋能发展，创新决胜未来。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把创新作为引领发展的第一动力，立足中国特色，着眼全球发展大势，把握阶段性特征，对新时代科技创新谋篇布局。我国全面实施创新驱动发展战略，科技事业发生历史性、整体性、格局性的重大变化，成功迈入创新型国家行列，走出了一条从人才强、科技强，到产业强、经济强、国家强的发展道路。

十年奋进，科技创新对经济社会发展的驱动作用日益凸显。铸就大国重器，中国桥、中国港口、中国盾构机引领潮头，成为响当当的“中国名片”；提速动能转换，采煤炼钢、轨道交通、船舶海洋等传统行业华丽转身，向高精尖迈进；开辟新赛道，大数据、人工智能、新能源等新技术加快应用，新产业、新业态孕育新活力；应急攻关，疫苗、药物、检测试剂等创新成果，有力支撑了疫情防控；助力环保，煤炭清洁高效利用，大气、水污染防治等技术应用，科技创新装扮美丽中国……科技创新，让高质量发展的动力更足、成色更足、底气更足。

十年砥砺，创新实力今非昔比。从2012年到2022年，我国全球创新指数排名由第三十四位上升到第十一位，人才结构和质量不断优化，研发人员总量连续多年稳居世界首位。十年探索，制度优势日益显著。强化国家战略科技力量、强化企业创新主体地位，关键核心技术攻关新型举国体制更加健全。

奋楫者先，创新者强。当前，国际环境复杂严峻，国内改革发展稳定任务更趋艰巨繁重。应变局、育新机、开新局，我们要完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我国发展独立性、自主性、安全性，催生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国际竞争新优势。面向未来，我们完全有基础、有底气、有信心、有能力实现高水平科技自立自强，以科技的主动赢得国家发展的主动。

一代人有一代人的奋斗，一个时代有一个时代的担当。发展环境越是严峻复杂，越要集中精力办好自己的事。奋进新征程，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把握机遇、迎难而上，凝心聚力、坚定信念，我们一定能够全面塑造发展新优势，谱写全面建设社会主义现代化国家新篇章。

《 人民日报 》（ 2022年10月10日 09 版）

(责编：申佳平、陈键)

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