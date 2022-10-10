本报记者 霍 文

日前，蒙古国南戈壁省塔旺陶勒盖煤矿（TT矿）至嘎舒苏海图口岸的铁路线路正式开通。首列装载着4700吨煤炭的货运列车驶向中蒙边境蒙方一侧嘎舒苏海图口岸。该铁路线全长近240公里，是蒙古国自主建设的首条重载铁路、首条一级铁路。

据蒙通社报道，该铁路线通车后，蒙古国焦煤和动力煤年出口能力可达3000万吨至5000万吨。从塔旺陶勒盖煤矿至中国内蒙古甘其毛都口岸煤炭出口运输成本将下降约3/4，初步预测可创造约2000个固定工作岗位。

蒙古国是内陆国。近年来，为解决发展过程中的交通瓶颈问题、促进本国乃至地区的互联互通，蒙古国政府努力加强铁路基础设施建设。2021年12月，蒙古国国家大呼拉尔（议会）通过“新复兴政策”十年规划，制订了“将战略矿与边境口岸用铁路线联通”的新铁路计划，计划将现有的中部纵贯铁路建成复线铁路，同时新建4600公里铁路线，最终实现“三纵（东部、中部、西部纵贯）、一横（靠近蒙中边境省份连接主要矿区）”铁路主干线和支线网络，以实现与中国、俄罗斯两国铁路网的更好联通。据报道，实施这一规划，旨在使物流运输贸易成为带动蒙经济发展的新引擎，为实现连接地区运输物流贸易枢纽的“过境蒙古国”目标奠定基础。

目前，新铁路计划推进顺利。南线铁路、东线纵贯铁路建设已启动，一条铁路已建成通车，两条铁路开工在建。今年3月，从东戈壁省杭吉至宗巴彦的铁路已开工建设。该铁路建成后，从蒙古国尤鲁站到中国包头的铁路线距离将缩短306公里，铁矿石运费每吨降低4至8美元。7月，从蒙古国乔巴山经呼特至毕其格图口岸的铁路项目正式开工，全长415公里。该铁路建成后，可实现中蒙边境的珠恩嘎达布其/毕其格图口岸与蒙俄边境的额仁察布/索洛维约夫斯克铁路口岸的贯通连接。

不久前，中蒙俄经济走廊中线铁路升级改造和发展可行性研究正式启动，中蒙两国签署了甘其毛都口岸跨境铁路接轨方案备忘录。这将进一步加快推进蒙南向铁路与中方铁路接轨，提升两国及地区基础设施互联互通水平、深化产业与投资务实合作。

有专家指出，蒙古国新铁路计划的实施将极大改善该国交通运输基础设施，进一步推动中蒙俄经济走廊建设。新铁路建成后，对于该国增加出口、吸引投资等具有重要意义，也将为铁路沿线居民创造更多便利生活和就业机会。

（本报乌兰巴托10月9日电）

《 人民日报 》（ 2022年10月10日 18 版）

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经