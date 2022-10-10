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10年来我国累计授权发明专利395.3万件

佘颖
2022年10月10日08:44 | 来源：经济日报
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本报北京10月9日讯（记者佘颖）国家知识产权局9日举办“知识产权这十年”专题新闻发布会。国家知识产权局副局长胡文辉表示，党的十八大以来，我国知识产权事业成功走出了一条中国特色知识产权发展之路，开启了全面建设知识产权强国的新征程。

这十年，知识产权激励创新创造更加有力。10年来，知识产权创造量质齐升。2012年至2021年，国家知识产权局累计授权发明专利395.3万件，年均增长13.8%，累计注册商标3556.3万件，年均增长25.5%。我国在世界知识产权组织最新发布的《全球创新指数报告》中的排名由2012年的第34位上升到2022年的第11位，连续10年稳步提升。世界五大科技集群中，中国独占2席，科技创新更加活跃。

这十年，知识产权助力营商环境更加完善。10年来，知识产权法律制度不断完善，保护力度不断增强，“放管服”改革不断深入。民法典确立了依法保护知识产权的重大法律原则。专利法、商标法、著作权法完成新一轮修改。知识产权保护社会满意度从2012年的63.69分提升至2021年的80.61分。

这十年，知识产权事业发展基础更加坚实。2018年机构改革中，组建了国家市场监督管理总局，重新组建了国家知识产权局，实现了专利、商标、原产地地理标志、集成电路布图设计的集中统一管理以及专利、商标的综合执法，管理效能大幅提高。知识产权人才队伍规模已达70余万人，取得专利代理师资格人数达6万人。

(责编：王震、陈键)
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