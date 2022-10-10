据新华社重庆电 （记者柯高阳）随着分子设计育种成为引领作物遗传改良的前沿技术，近年来育种芯片的研发成为种质资源创新的重要赛道。记者近日从西南大学获悉，该校科研团队历时8年研发出首款油菜液相育种芯片，有助于实现油菜精准育种、提高育种效率。相关研究成果已在学术期刊《作物学报》发表。

“一堆种子摆在面前，哪种长出来的植株更高？哪种产量高？哪种不容易生病虫害？这些信息在育种芯片里都能找到答案。”论文通讯作者、西南大学农学与生物科技学院教授卢坤介绍，育种芯片是生物物种基因检测的重要工具，在畜禽和农作物遗传改良与育种研究中发挥着重要作用。研究人员通过育种芯片可了解这类种子的大部分特性，从而指导品种培育工作。目前，育种芯片在小麦和玉米等农作物中应用较为广泛，但在油菜上的相关研究和应用则较少，且主要依靠固相育种芯片来提供检测数据。

2014年起，卢坤带领的研究团队选取了588份有代表性的油菜品种进行全基因组重测序，并从挖掘的500多万个变异位点中筛选出5万多个位点，设计了首款液相育种芯片。验证显示，液相育种芯片能够针对同一个位点进行多次检测，准确性相比传统的固相芯片更高，成本则仅为后者的十分之一到五分之一，能够更好地为油菜靶向捕获测序、遗传分析和基因组育种提供基因组学资源。

“这项研究成果对开展油菜基因组设计育种、提高我国油菜生物育种水平具有重要意义。”中国遗传学会植物与基因组专业委员会委员李加纳认为，液相芯片的使用为开展基因组设计育种工作打下基础，还可以利用育种芯片对品种进行监测，有助于提高育种效率，设计培育高产、优质的油菜新品种。

(责编：申佳平、陈键)

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