人民网记者 罗知之

9月18日，深圳，一场简短而庄重的公司设立揭牌仪式在前海嘉里中心圆满完成。

至此，国务院国资委体系内首家央企金融控股公司、粤港澳大湾区首家金融控股公司——招商局金融控股有限公司（以下简称“招商金控”）正式揭牌。

招商金控历史底蕴深厚、综合实力强大，是当之无愧的金融“航母”。

公开资料显示，招商金控母公司是创立于1872年，开办过中国第一家银行、第一家保险公司的招商局。

招商金控监管口径下风险并表及参股重要性机构总计约670家。2022上半年，招商局金融业务净利润733亿元，同比增长5.7%；总资产规模10.4万亿元，管理资产规模（AUM）超19万亿元。

招商金控的设立，翻开了招商局金融业务高质量发展的崭新篇章，将为建设创新引领、协同驱动、特色鲜明、国内领先的金融控股集团注入强劲动力。

探索、布局、做实金控之路，百年招商孕育新成果

为推动金融控股公司规范发展，有效防控金融风险，更好地服务实体经济，2020年9月，《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》和《金融控股公司监督管理试行办法》同步印发，标志着金融控股公司正式进入规范监管时代。

截至目前，人民银行共受理了5家公司设立金融控股公司的行政许可申请，其中3家已获批，分别是中国中信金融控股有限公司、北京金融控股集团有限公司和深圳市招融投资控股有限公司（即“招商金控”）。

与之前已落地的两张金控牌照模式不同，招商金控模式不是在体系内另设新主体，也不是招商局集团整体申请成为金控公司，而是直接在集团现有子公司基础上设立。

媒体注意到，从2021年12月31日申请获得受理，到2022年8月31日正式获批设立，招商金控仅历时8个月就正式落定。这与招商局集团较早就参与国内金控公司监管规范化的进程密不可分。

20世纪90年代，我国确立了“分业经营、分业监管”的金融行业监管格局，同时开始探索金融控股公司框架下综合经营的监管模式。招商局推进多元战略布局，打造了质量优、效益佳的金控集团。1999年，招商局金融集团成立，自此有了金融专业化管理平台。

2017年，中央明确严格规范金融综合经营和产融结合。2018年初，国务院金融委在北京、上海、深圳、杭州、南京各选择了1家企业开展金控模拟监管试点。招商局是唯一一家总部在香港的系统重要性实体，由中国人民银行深圳市中心支行在总行指导下开展模拟监管试点。

招商金控对招商局旗下多级金融股权架构进行整合，基本达到股权清晰、可穿透、可识别的要求。招商局金融科技有限公司还承担了信息系统开发的重任，为人民银行金控监管信息系统的建设奠定了基础。

招商金控获批设立，其作用与意义同样非凡。招商金控是国务院国资委体系内首家央企金融控股公司，也是粤港澳大湾区首家金控公司。

深圳市市委副书记、市长覃伟中在招商金控揭牌致辞中表示，深圳将以招商金控设立为新契机，充分发挥前海深港现代服务业合作区的示范引领作用，全面加强双方在科技金融、绿色金融、普惠金融、跨境金融、财富管理、风险管理等领域合作，携手为建设粤港澳大湾区国际金融枢纽作出更大贡献。

招商金控落户前海，主要成员公司诞生在深圳、成长在深圳，具有粤港澳三地布局和跨境经营优势。招商金控在港金融业务涵盖银行、投行、证券交易、资产与财富管理、股权投资、财险与保险经纪、融资租赁等领域，具备综合金融服务能力。扎根湾区、服务香港既是招商金控的特别之处，也是发力之处。

作为百年招商局的第25任掌门人和首家央企金控的第一任董事长，缪建民指出：“招商金控这张全新金融牌照，是招商局百年金融发展史孕育出的最新成果，也是深圳改革开放的最新成果。”

坚持实业强国、金融报国，金融服务实体经济彰显时代担当

作为招商金控的母公司，招商局“实业+金融”特色十分突出。

航运业是招商局的“祖业”和主业。从实业起家，招商局进行了金融服务实体经济的最早实践。

航运业务属于高风险业务，而金融的本质是经营风险。高度重视风险是航运和金融的共同基因，也是招商局有能力做好金融业务重要原因之一。

实业兴则金融兴、金融活则实业活，实业和金融相伴共生、相得益彰。招商局在金融和实业共生共长中，成功走出了一条产融相互促进、协调发展但又实现了风险隔离的特色道路。

1979年，深圳蛇口响起改革开放“开山第一炮”。随着我国金融改革发展持续深化，招商局金融版图有序拓展，涵盖银行、证券、基金、保险、直接投资、租赁、资产管理等领域，具备了全生命、全周期、全产业链的综合金融服务能力。

一百多年来，招商局的实业和金融相得益彰、共生共荣，成为纵贯不同历史阶段的血脉基因，形成了招商局的鲜明特色和显著优势。

近年来，招商金控各成员公司在坚持风险隔离的前提下，围绕资本运作、转型升级和风险管控，持续助力实业板块做强做精核心主业。推动大湾区首单公募REITs项目在深交所挂牌上市；搭建“招商云”“招商随行”“大数据湖”等数字底座；通过融资租赁等金融手段累计为工业制造板块提供资金超过70亿元……

在招商局看来，实业与金融是“左右手”的关系，金融在资产与利润贡献上是“压舱石”与“稳定器”，实业在服务国家战略方面发挥更重要作用，左右手不能偏废，要坚持走实业强国、金融报国、产融结合道路。

从提升服务实体经济质效，到服务科技强国战略，再到助推绿色低碳转型发展，招商局始终坚持“国家所需、招商所能”，以国家的战略作为资源配置的方向，发挥实业和金融的综合优势，服务国家经济社会发展大局。

继续“闯”“创”“干”，用高质量发展承载家国情怀

走进新时代、踏上新征程，新发展阶段呼唤新金融理念、催化新金控实体。把握时代之变，十万亿级金融航母正扬帆向未来。

缪建民表示，招商金控获批设立，是招商局金融发展史上的盛事、喜事，也是集团发展史上的大事、要事。从历史看，招商金控承续着招商局百年的家国情怀；从当前看，招商金控承接着新发展格局的重要发展机遇；从长远看，招商金控承载着新发展阶段的重大战略使命。

当前，我国经济运行呈现回升向好趋势。与此同时，经济社会发展的困难和挑战依然存在。面对复杂多变的国内外经济形势，招商金控的未来发展之路如何行稳致远？

缪建民强调，招商金控的全新亮相是践行金融工作政治性和人民性的全新起点，要始终高举“实业强国、金融报国”的旗帜，牢记服务实体经济的初心本源，落实稳定经济大盘的政策措施，践行维护金融安全的使命担当，从三方面推进高质量发展。

在发展方向上，完整、准确、全面贯彻新发展理念。聚焦风险管理、财富管理、金融科技“三大能力”建设，大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融，构筑模式转型“马利克曲线”。

在发展质量上，坚定不移推动稳增长、防风险。促进高质量增长，保持质量、效益、规模的动态均衡，坚持“重为轻根”，实现轻重业务均衡的内生增长；坚持高质量风控，不做头脑发热的事，不做外行的事，不做高杠杆的事，保持资产负债表健康，牢牢守住不发生系统性风险的底线，提升穿越周期的能力；推动高质量协同，规范推进以融促产和融融协同，体现金控价值、实现金控赋能，最终为广大人民群众提供更优质的综合金融服务。

在发展格局上，坚定不移扎根湾区、服务香港。充分利用金融市场互联互通机制，服务前海建设高水平对外开放门户枢纽，助力香港巩固国际金融中心地位，为粤港澳大湾区建设提供有力的金融支撑，服务“双循环”新发展格局。

大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。新征程上，期待招商金控永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，走在前、作表率，为建设创新引领、协同驱动、特色鲜明、国内领先的金融控股集团不懈奋斗。

(责编：罗知之、章斐然)

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