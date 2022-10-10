人民网北京10月10日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2022年第三季度，人民银行在全国50个城市进行了2万户城镇储户问卷调查，结果显示，倾向于“更多储蓄”的居民占58.1%，比上季减少0.3个百分点。

收入感受指数由降转升

本季收入感受指数为47.0%，比上季上升2.5个百分点。其中，12.2%的居民认为收入“增加”，比上季增加1.4个百分点，69.7%的居民认为收入“基本不变”，比上季增加2.2个百分点，18.1%的居民认为收入“减少”，比上季减少3.6个百分点。收入信心指数为46.5%，比上季上升0.8个百分点。

图片来源：人民银行官微

就业预期指数有所回升

本季就业感受指数为35.4%，比上季下降0.2个百分点。其中，9.7%的居民认为“形势较好，就业容易”，45.1%的居民认为“一般”，45.2%的居民认为“形势严峻，就业难”或“看不准”。就业预期指数为45.3%，比上季上升0.8个百分点。

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物价预期指数上升

对下季度，物价预期指数为61.0%，比上季上升0.6个百分点。其中，28.1%的居民预期下季物价将“上升”，52.1%的居民预期“基本不变”，8.6%的居民预期“下降”，11.2%的居民“看不准”。

对下季房价，14.8%的居民预期“上涨”，56.6%的居民预期“基本不变”，16.3%的居民预期“下降”，12.4%的居民“看不准”。

图片来源：人民银行官微

储蓄意愿持续较强

倾向于“更多消费”的居民占22.8%，比上季减少1.0个百分点；倾向于“更多储蓄”的居民占58.1%，比上季减少0.3个百分点；倾向于“更多投资”的居民占19.1%，比上季增加1.2个百分点。居民偏爱的前三位投资方式依次为：“银行、证券、保险公司理财产品”“基金信托产品”和“股票”，选择这三种投资方式的居民占比分别为45.6%、23.2%和16.2%。

问及未来三个月准备增加支出的项目时，居民选择比例由高到低排序为：教育（30%）、医疗保健 (27.2%)、大额商品(19.4%)、社交文化和娱乐(18.8%)、旅游（17.3%）、购房(17.1%)、保险(14.1%)。

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(责编：罗知之、高雷)

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