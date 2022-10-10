人民网北京10月10日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，10月11日零时起，全国铁路将实行第四季度列车运行图。调图后，全路开行旅客列车5286对，较现图增加21对；开行货物列车10829对，较现图增加41.5对，铁路客货运输能力进一步提升，为国民经济平稳运行提供有力运输保障。

国铁集团运输部负责人介绍，此次调图，是铁路部门统筹考虑铁路新增线路、车站、车辆等运输资源和客货运输市场需求，对运输组织作出的调整。新图的实施，有利于进一步发挥路网作用，提高铁路运输服务质量效率，更好服务国家战略和人民群众生产生活需求。

一是京唐、京滨城际铁路开通运营，为京津冀协同发展提供更好服务。京唐城际铁路燕郊至唐山段、京滨城际铁路宝坻至北辰段年内开通运营后，北京至唐山、秦皇岛、北辰间运行时间进一步压缩优化；增开经由京九铁路、霸州至徐水铁路运行，北京至雄安新区至保定的时速160公里复兴号动车组列车。新图实施后，京津冀地区共安排旅客列车运行线865对，更好助力京津冀协同发展。

二是合杭高铁湖杭段、兴泉铁路建成投产，长三角及海峡西岸运力进一步提高。合杭高铁湖州至杭州西至桐庐东段（简称合杭高铁湖杭段）开通运营后，共安排开行动车组列车52对。利用杭州西站建成投用新增能力，优化杭州枢纽客运车站分工。将杭州东站与杭州站部分旅客列车调整至杭州西站开行，杭州东站增开至南昌西、长沙南、温州南、台州等方向客车13对。调整后，杭州枢纽共开行旅客列车420.5对，较调图前增加38.5对。兴国至泉州铁路清流至泉州段开通运营后，兴泉铁路实现全线贯通，安排开行南昌至福州、厦门旅客列车3对，货物列车7对，提高海峡西岸地区铁路运输能力。

三是充分运用优质运输资源，闽赣宁等地进京旅客列车旅行时间进一步压缩。充分利用京广高铁京武段时速350公里高标运营和新投用复兴号智能动车组资源，增加南昌西至北京西时速350公里高品质标杆列车2对，同步优化列车停站，南昌西进京列车最短运行时间压缩至5小时45分，较现图压缩23分，使南昌至北京时速350公里高品质标杆列车达3对，江西旅客进出首都北京将更加方便快捷。优化银川至北京西高铁列车停站，运行时间较现图压缩21分。将福州至北京丰台的Z60/59次直达列车升级为D760/759次动车组列车，使用时速160公里复兴号动车组开行，同时优化运行路径，列车运行时间较现图压缩3小时45分。

四是充分发挥重载铁路和煤运大通道作用，保通保畅和能源保供能力进一步增强。围绕四季度人民群众温暖过冬带来的电煤运输需求，进一步增加煤炭运输能力。用好乌北至将军庙铁路复线电气化改造成果，增开煤运列车38对，提高新疆准东矿区煤炭运输能力；优化临河至哈密铁路、兰新铁路列车开行结构，新增煤运列车12对，提高煤炭出疆运输能力；优化浩勒报吉至吉安、瓦塘至日照、唐山至包头等煤运通道列车开行结构，增加万吨重载列车比例，增开煤运列车3对，提高这些煤运大干线的整体运输能力；围绕巩固经济恢复运行需要和客运淡季、货运旺季的市场需求，优化京广、京沪、襄渝等普速铁路列车开行结构，动态调整客货列车开行，增开货物列车20对。增加呼和浩特南至曹妃甸西、连云港至舞钢等跨铁路局集团公司大宗直达货物列车运行线13条，提高矿石等大宗物资运输能力；将中老铁路跨境货物列车由5对增加至7对，更好发挥国际物流黄金通道作用。

五是高效统筹疫情防控和客货运输，铁路运输服务品质进一步提升。从严从紧落实站车疫情防控措施，坚决防止疫情通过铁路传播扩散。在部分车站推行铁路12306系统共享防疫数据，方便旅客出行；将列车扫码服务推广至全路所有动车组列车，继续加强列车补票电子化服务；针对大学开学时间的动态变化和不确定性，将学生票优惠服务延长至年底，并实行免费退票；继续做好老幼病残孕等重点旅客服务，持续开好公益性“慢火车”。不断优化铁路95306货运电子商务平台服务功能，推行货运业务网上办理，方便广大货主，提升服务体验。

铁路部门提示，相关新线新站开通运营的具体时间以铁路部门公告为准。调图后客货列车开行信息和服务资讯，旅客、货主朋友可通过铁路12306、95306网站、客户端、微信等渠道查询，或关注各地铁路部门发布的动态信息、各大火车站公告，以便合理安排行程和货物运输事宜。

(责编：王连香、高雷)

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