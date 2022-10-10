银保监会回复人民网网友：提升监管有效性 确保小微信贷投放工作走实
人民网北京10月10日电 （记者杜燕飞、张超）日前，有网友在人民网“领导留言板”留言表示，目前支持小微企业贷款的政策举措仍有提升空间。一是企业符合相应条件，但贷款额度较少；二是由于第三方机构的服务费，导致贷款利率高。该网友建议，要进一步强化支持小微企业贷款的可操作性。
银保监会回复人民网网友留言。
对此，银保监会在回复中表示，银保监会高度重视小微企业金融服务，特别是信贷投放工作。重点针对单户授信1000万元及以下的普惠型小微企业贷款，向商业银行提出贷款余额增速、户数“两增”的刚性考核目标，并要求银行单列信贷计划，层层向分支机构分解落实任务。通过统计监测、通报约谈、窗口指导、监管评价、现场检查等监管措施，确保银行将小微企业信贷投放要求落到实处。2018年以来，银行业每年都超额完成了“两增”考核任务，小微企业贷款保持较快增长。
“关于贷款收费，银保监会对银行信贷融资收费制定了明确的监管规范，并每年开展监管检查，严肃查处违规向小微企业收取服务费用或变相转嫁服务成本的行为。”银保监会介绍，目前正在组织开展银行业涉企乱收费专项治理，明确规定银行与第三方机构合作发放小微企业贷款时，应要求机构向企业充分告知服务资费标准，严禁机构以银行名义向企业收取任何费用。
关于该网友提出的将纳税信息作为银行授信放贷依据，银保监会表示，近年来银保监会与税务部门共同推进“银税互动”，通过依法合规向银行共享企业纳税信息，支持银行优化贷款审批策略和评价模型，特别是依托大数据技术研发信用贷款产品。在实践中，许多银行推出了“税e贷”“云税贷”等基于企业纳税数据的小额信用贷款，大大降低了对房产、土地等传统抵押物的依赖。
“具体到单家企业在银行的贷款额度，需综合企业资产和现金流状况、融资需求、信用记录和银行授信条件、风险管理要求等要素，由双方自主协商后确定。”银保监会表示。
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