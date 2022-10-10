人民网北京10月10日电 （记者杜燕飞、张超）日前，有网友在人民网“领导留言板”留言表示，目前，市面上很少有针对残疾人意外伤害的商业保险，建议从政策上鼓励保险公司开发这部分业务

银保监会回复人民网网友留言。

银保监会在回复表示，不断提升商业保险的覆盖面和保障水平，满足不同人群的保险保障需求，是人身保险行业长期可持续发展的根基。

针对残疾人保障不足、服务不充分等问题，银保监会鼓励商业保险机构为残疾人等特殊人群提供更加充分的保险保障。2021年，银保监会印发《关于进一步丰富人身保险产品供给的指导意见》，明确提出商业保险机构应面向残疾人等群体积极开发投保门槛较低、价格实惠、保障明确的保险产品。目前，银保监会正在研究起草《关于推进普惠保险高质量发展的指导意见》，拟通过健全普惠保险产品供给体系，加大特定风险群体保障力度，开发适应残疾人风险特征和保险保障需求的保险产品。

在监管政策引导下，商业保险机构也通过多种形式不断提升残疾人保障的针对性。一方面，参与地方政府组织的残疾人保险经办服务，配合地方政府为地区残障人士提供保险服务；另一方面，开发意外伤害保险、护理保险、失能收入损失保险等保险产品，并结合残障人士的伤残情况，约定可承保的责任和服务内容，尽可能满足不同残障人士的保险保障需求，提升残疾人的保障服务水平。

“下一步，银保监会将继续加大政策引导力度，鼓励商业保险机构在风险可控的前提下，不断加强普惠保险服务供给的广度和深度，引导行业为残疾人提供更加全面的保险保障服务。”银保监会表示。

(责编：乔业琼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经