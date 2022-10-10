人民网北京10月10日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，日前，市场监管总局发布《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》（以下简称《办法》）。《办法》要求，督促企业落实食品安全主体责任，强化属地监管人员的监管责任，加强食品相关产品质量安全监督管理，保障公众身体健康和生命安全。

市场监管总局质量监督司相关负责人表示，目前我国食品相关产品材质复杂、产品种类及生产企业众多，使用对象涉及千万家食品生产经营者以及亿万家庭，呈现“种类多、企业多、应用广”的特点。近年来，随着市场监管改革深入推进，当前食品相关产品监管制度规范已不适应监管工作需要。新形势要求我们增强责任感、紧迫感，全面贯彻新发展理念，推动食品相关产品质量安全关口前移，坚持从源头上防范化解质量安全风险，着力建立完善制度规范，夯实法制基础，保障食品相关产品质量安全。

《办法》规定了食品相关产品生产者、销售者的主体责任及生产全过程控制的具体要求，食品相关产品生产者要建立原辅料控制、生产关键环节控制、检验控制以及运输交付控制等制度，销售者要建立食品相关产品进货查验制度。《办法》同时明确了食品相关产品质量安全追溯制度、召回管理制度、标签标识管理制度。

《办法》规定了涵盖事前许可、事中检查、事后惩处的全过程闭环监管体系。食品相关产品生产许可实行告知承诺审批和全覆盖例行检查；市场监督管理部门要建立完善本行政区域内食品相关产品生产者名录数据库，实施风险分级分类监管；实施食品相关产品质量安全风险监测；明确监督抽查不合格等行政处罚信息依法记入国家企业信用信息公示系统。

《办法》建立了食品相关产品严格的法律责任制度，对食品相关产品法律责任予以明确。目前法律法规尚未规定的，对应增设违反原料禁止性行为、违反管理制度和事故处置等有关情形的处罚。

《办法》有针对性地补充完善质量安全控制措施，建立了涵盖生产、贮存、包装等关键环节食品相关产品生产全过程控制制度。要求生产者建立原辅料管理、生产关键点控制、出厂检验控制等管理制度以及控制措施，形成相应的记录。要求生产者实现食品相关产品质量安全追溯，保证从原辅料和添加剂采购到产品销售所有环节均可进行有效控制，并及时排查生产过程中存在安全风险隐患。市场监督管理部门实施监督检查过程中，针对生产全程控制各个环节发现的问题，依法依规进行处置，督促企业严格整改落实，保证食品相关产品生产安全。

相关负责人表示，《办法》明确生产销售者“第一责任人”的主体责任和市场监管人员的属地监管责任。有针对性地补充完善制度，建立食品相关产品生产企业质量安全管理人员制度，参照国家食品安全主体责任管理制度，要求生产者配备质量安全总监和质量安全员，并建立分工明晰、责任明确、权威高效、相互协调的责任体系。进一步明确企业主体责任、政府领导责任、综合监管责任和直接监管责任，充分保障食品相关产品质量安全。

据了解，《办法》自2023年3月1日起施行。下一步，市场监管总局将以推动《办法》实施为契机，督促企业落实主体责任，提升风险防控能力，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。

(责编：乔业琼、高雷)

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