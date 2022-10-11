原标题：天猫双11物流计划曝光 菜鸟加大双11送货上门力度

10月10日消息，记者从菜鸟了解到，2022年天猫双11物流保障工作已经启动备战。从对外透露信息来看，今年天猫双11将成为有史以来“送货上门”力度最大的一次。

据菜鸟双11项目总指挥李武昌介绍，今年双11物流的特点是品质感大幅提升，从过去的送得多、送得快，到了送上门的阶段。同时绿色减碳也是双11物流一大亮点，预计全国近10万家菜鸟驿站将持续开展回箱换鸡蛋等社区绿色活动。

具体来看，菜鸟今年将送货上门列为最重要的事情之一。在天猫双11期间，菜鸟通过自营物流菜鸟直送（丹鸟）、加盟式的菜鸟驿站、以及联合申通快递多种方式加大送货上门力度。此外，在乡村和校园，菜鸟的快递进村、无人车送货到楼也将双11的包裹送到身边。

据菜鸟方面介绍，为了加大双11送货上门，已经对多地分拨中心进行升级，提升自动化水平，自营物流菜鸟直送成为菜鸟送货上门的主要力量。除了在全国300多个城市为天猫超市提供送货上门外，今年菜鸟直送也接入了大部分菜鸟保税仓，双11全国250多城的天猫国际包裹也会送上门。

针对与菜鸟供应链深度合作的米面粮油、乳饮酒水等重货，以及家电，家装和冷链等商品，双11也会继续根据不同行业特色，提供送货上门、送装一体、化冻包赔等服务。

菜鸟驿站联合淘宝天猫送货上门也将在双11迎来新的高峰。菜鸟驿站正在加大储备送货上门运力。此外，菜鸟于今年7月份开始与申通等快递公司合作试点的“下单可选，按需上门”服务，双11期间也将在30个城市开展。

据了解，这个双11为了保障送货上门，菜鸟将在分拨中心、配送站和菜鸟驿站增加10万短期用工人员。“送货上门不是一件容易的事，但菜鸟一直在扎扎实实做，这个双11是一个品质物流的双11”，李武昌说。

此外，绿色物流是天猫双11的另一个重点。菜鸟将推动全国近10万家菜鸟驿站持续开展快递包装回收换鸡蛋、利用旧包装寄快递行动。相较往年，今年菜鸟将更多使用智能化的IOT设备提升回箱效率和体验：在菜鸟驿站中，消费者把快递包装在智能设备前扫一扫面单，就能被记录绿色行为，可以在菜鸟APP的“绿色家园”中领取碳能量，这些能量可以兑换鸡蛋等实体权益。

除了保障消费者收货体验，菜鸟在双11也着力保障商家发货，为此在全国20多城额外储备超400万平仓库，包括开设疫情备份仓，支持商家7天紧急开仓入驻。对于使用菜鸟仓进行多地分仓的商家，一旦遇到突发情况，可以换仓发货，可以转寄换配发货。

在进口物流方面，菜鸟将为进口商家提供个性化的定制服务，支持跨境赠品、非保赠品、礼盒组包等各类玩法。在出口物流方面，菜鸟进一步完善“仓、关、干、配”等跨境物流核心节点，并提前锁定国际运力，确保“国货出海”畅通稳定。菜鸟联手速卖通承诺“X日达”、晚到必赔等功能，为商家及海外消费者提供确定性的物流体验，优选仓承诺16国物流时效，海外仓方面，欧洲范围内承诺2-7日达，美国、以色列及墨西哥承诺5日达，智能合单覆盖52个国家，并基于国内商家发货速度及海外本地物流时效，进行策略的升级，并将使用环保包材助力碳减排。

(责编：曹淼、李源)

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