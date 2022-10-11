原标题：邮储银行：前三季度客户贷款总额超7万亿 增量创历史同期新高

近日，邮储银行发布公告称，2022年以来，邮储银行围绕专业核心、体系支撑、协同整合、科技助推、机制驱动、创新引领“六大能力”建设目标，在生态金融、产业金融、协同金融、绿色金融和科技金融等方面持续发力，努力提升价值创造水平、优化资产负债结构，在服务实体经济的过程中不断发挥自身特色和优势，取得积极成效。

邮储银行努力为实体经济注入更多金融“活水”，不断增强信贷增长的稳定性和可持续性，在上半年主动前移投放节奏的基础上，统筹做好下半年信贷增长安排，积极增加信贷投放，存贷比和信贷资产占比继续提升；在非信贷资产的安排上，提升资金使用效率，提升非息收入贡献。在负债管理上，持续优化以价值存款为核心的负债发展机制，实现了“增长适度、结构优化、成本下行”。前三季度，该行客户贷款总额超过7万亿元，较上年末增长超过10%，增量创历史同期新高；客户存款总额超过12万亿元，较上年末增长超过8%。收入、利润等核心财务指标均实现新进步，收入结构优化，经营效率提升，资产质量继续保持优良水平。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经