人民网北京10月11日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，近日，国家发展改革委印发《关于做好2022年国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》（以下简称《通知》），明确24个国家骨干冷链物流基地。据悉，加上此前发布的首批17个国家骨干冷链物流基地，国家骨干冷链物流基地已达41个，覆盖全国27个省（区、市）。

2022年国家骨干冷链物流基地建设名单。图片来源：国家发展改革委官网

国家发展改革委表示，本次明确的24个国家骨干冷链物流基地在健全冷链物流网络体系、保障区域生活物资供应、促进冷链物流与相关产业联动发展等方面具有重要作用。

一是空间分布更加优化，有效拓展覆盖范围。24个基地中，东部地区8个，中部地区4个，西部地区9个，东北地区3个，统筹兼顾区域发展，健全完善空间布局，将有力支撑“四横四纵”国家冷链物流骨干通道网络建设，带动冷链物流规模化、集约化、组织化、网络化发展。

二是辐射能力更加强大，有效支撑市场供应。相关基地具备良好存量冷链设施条件和较大冷链物流规模，仓储、加工、配送等冷链物流综合服务水平较高，将有力保障京津冀、长三角、粤港澳等主要城市群以及有关地区大中城市冷链物流服务和生活物资需求。例如，保定国家骨干冷链物流基地冷库库容近300万立方米，生鲜农产品年周转量约1100万吨，西宁国家骨干冷链物流基地辐射范围涵盖西宁、德令哈、格尔木、拉萨、日喀则等城市，对加强区域生活物资供应保障具有重要意义。

三是优势条件更加明显，有效带动产业发展。围绕农产品特色产区、进出口重要节点、食品加工产业聚集地冷链产业发展需要，明确一批基础较好、潜力较大的城市建设国家骨干冷链物流基地，有利于加强冷链物流与现代农业、冷链产品加工、商贸流通等产业融合发展，有效扩大中高端冷链物流服务供给，支撑带动相关产业做大做强做优。

《通知》要求，相关省级发展改革部门要会同有关省级部门强化工作合力和政策协同，鼓励引导承载城市人民政府优化政策环境，加大对国家骨干冷链物流基地建设支持力度；相关国家骨干冷链物流基地要结合实际加强功能性补短板设施建设，完善集疏运体系，整合资源优化冷链运行网络，提高基地数字化绿色化发展水平，有效发挥在冷链物流体系运行、生鲜农产品生产流通中的基础支撑和组织核心作用。

据了解，2021年11月，国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》，提出了布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地的部署。国家发展改革委印发《国家骨干冷链物流基地建设实施方案》，重点依托106个城市开展基地布局建设，重点面向农产品优势产区、主要集散地和主销区，打造国家层面的骨干冷链物流基础设施网络，整合集聚冷链物流资源，促进冷链物流与相关产业深度融合、集群发展，为构建新发展格局奠定坚实基础。

(责编：申佳平、吕骞)

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