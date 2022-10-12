人民网北京10月12日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，今年市场监管总局开展“立足职能，党建引领，全面加强市场主体工作，推动高质量发展”主题活动以来，针对“小个专”（小微企业、个体工商户、专业市场）市场主体领域党建工作做了扎实工作，据不完全统计，活动中，各地监管部门共走访市场主体14.95万户，收集市场主体反映问题、需求、建议3.33万个，帮助3.52户市场主体解决问题1.71万个。

“小个专”是我国超1.5亿户市场主体的重要组成部分。做好“小个专”领域党建工作，是巩固党的执政基础的内在要求，是推动高质量发展的迫切需要。

今年4月，市场监管总局成立“小个专”党建工作领导小组。在“小个专”党建工作领导小组的指导下，各级市场监管部门组织开展“立足职能，党建引领，全面加强市场主体工作，推动高质量发展”主题活动，扎实做好“小个专”党建工作，以党的组织建设推动市场经营活动健康发展。党建红激发新动能。在市场监管部门的推动下， “小个专”市场主体以党旗红为底色，让党建成为看得见的生产力，与业务深度融合，激活发展动能，以高质量党建推动高质量发展。

察民情解民忧暖民心

规模庞大的“小个专”成为稳增长、保就业、保民生的重要载体，对稳定产业链供应链、畅通经济循环发挥着重要作用。同时，受新冠肺炎疫情和经济下行压力影响，“小个专”经济组织在经营中也遭遇诸多困难。

市场监管总局相关负责人表示，各级市场监管部门在开展主题活动时深入基层一线，通过走访调研，及时了解“小个专”发展遇到的难点、痛点。尤其是第三季度以来，按照市场监管总局党组书记、局长、总局“小个专”党建工作领导小组组长罗文的“三抓”（抓学习、抓调研、抓落实）要求，全国市场监管系统干部进一步加大对市场主体“大调研、大走访”活动的推进力度，帮助市场主体解决实际问题，克服困难，在向市场主体传递信心的同时，主动作为。许多地方的调研成果为各级党委、政府决策提供了参考、。

该负责人介绍，截至目前，据不完全统计，辽宁、吉林、广西、河北、山东、上海、江苏、浙江、四川、重庆、甘肃、内蒙等20多个省区市市场监管部门在主题活动中，共走访市场主体14.95万户，收集市场主体反映问题、需求、建议3.33万个，帮助3.52户市场主体解决问题1.71万个。其中，调研走访6.72万户个体工商户，帮助2.43万户个体工商户解决实际困难和问题1.62万个。

北京市市场监管部门通过视频会议形式指导企业通过网上平台办理业务，采取“一对一”方式为企业量身定制帮扶方案，向辖区企业发放《关于加快困难企业恢复发展的若干措施》及宣传海报。吉林省市场监管部门分6批对2250户个体工商户存在的困难和问题进行调查，形成包括房租、用工、物流、水电气等12个方面的问题清单，并提出扶持发展的政策建议，省委、省政府主要领导高度关注并分别做出批示。山东省市场监管局集成市场监管部门助企强企惠企政策，汇编形成政策“工具包”，主动“送政策上门”，做好政策宣讲，帮助企业吃透弄懂、用好用足政策。上海市市场监管局积极开展“防疫情、稳经济、保安全”大走访大排查，出台《关于发挥登记注册职能支持市场主体纾困解难的若干措施》，助力复工复产复商复市。

搭载体抓落实促发展

抓党建促发展，以发展强党建。市场监管总局各成员单位和各级市场监管部门注重找准党建工作和业务工作、纾困解难工作的切入点、结合点，搭建好帮扶“小个专”发展的工作载体，综合运用登记注册、信用、网监、广告、食品、标准、认可检测、特种设备等行政业务“工具箱”，实现党建与业务深度融合，助力市场主体尤其是个体工商户保生存求发展，充分释放我国经济高质量发展的巨大潜力和强大动能，推进主题活动落实落地，增强“小个专”市场主体的获得感、认同感。

据相关负责人介绍，市场监管总局网络交易监督管理司组织全国31个省区100余家与群众日常生活密切相关的电商平台，引导平台和商户“亮照、亮证、亮规则”，推动信息公开、规则透明，共同营造公平、诚信、放心的网络消费环境，促进平台经济规范健康发展。

市场监管总局广告监督管理司以广告产业园区为抓手，强化党建引领并作为评价国家广告产业园区工作的重要指标，为广告业引入红色暖流，推动广告业发展。

市场监管总局食品经营安全监督管理司指导各地工作条线，将“小个专”党建融入疫情防控工作中，融入食品经营安全监管和服务企业全过程，充分发挥食品经营监管职能作用，帮助“小个专”破解疫情防控中的发展难题。

市场监管总局质量发展局有序推进质量基础设施“一站式”服务“惠百城助万企”活动、工业产品质量技术帮扶“提质强企”行动等，充分发挥质量基础设施支撑“小个专”提质增效升级的作用，降低“小个专”生产成本和交易成本。

市场监管总局计量司按照总局《计量服务中小企业纾困解难若干措施》部署，通过政策服务数字化平台为中小企业提供权威计量政策解读，鼓励有条件的地方对“小个专”计量业务实行阶段性优惠，组织和汇聚各类优质服务资源进企业、进园区、进集群。

同时，各省级市场监管部门纷纷成立领导小组，从食品安全、标准规范、质量安全、品牌培育等方面入手，将党建工作有行有效地开展，与服务企业互促共进，同时引导“小个专”积极履行社会责任，切实将市场监管职能优势、业务优势，通过党建融合转化为企业的竞争优势、发展优势。

强信心聚合力促发展

党建与业务深度融合，高质量发展步履铿锵。广大“小个专”经济组织不断涌现出“党建引领发展”的榜样典型，为新时代“小个专”党建工作提供了可借鉴、可推广的先进经验。

“全靠党的好政策。”湖南省醴陵市班龙服饰广场党支部书记赵石毛到全国各地演讲，分享其“党建引领创新发展”的奋斗故事。

“对企业来说，党建做实了就是生产力，做强了就是竞争力，做细了就是凝聚力。”大桥石化集团党委书记、董事长张贵林总结道。

各地市场监管部门注重总结和推广解决基层党组织建设难题的典型经验，加以总结归纳提炼，“以点带面”发挥示范引领作用，汇聚推动经济社会发展的磅礴力量。

河南省各级市场监管部门积极配合各级党委组织部门开展“小个专”党建工作，先后探索出闻名全国的“圆方精神”“大桥经验”“鑫山之路”“三门峡模式”等一批特色明显的经验做法，培育出以圆方集团为代表的一大批先进典型。

湖南省市场监管局在全省系统开展“标准助企纾困 促进‘小个专’健康发展”专项活动，形成一批可复制、可推广的成功典型案例。

广西壮族自治区柳州市市场监管部门组建柳州螺蛳粉产业发展党建联盟，全力打造“党建+”市场监管“一站式”质量服务平台，在推动螺蛳粉从街头小吃升级为工业产品的过程中发挥关键作用。

浙江省温岭市市场监管局与温岭农商银行开发定向信贷产品——“先锋贷”。截至目前，已为47家党建企业和党员个体工商户提供贷款3.1亿元，帮助党建企业和党员商户节约融资成本近百万元。

同时，各地注重发挥宣传引导作用，总结服务市场主体的创新举措，对党建工作先进做法和优秀经验加大报道推介力度，在全社会形成抓党建、促发展的浓厚氛围，振奋了市场主体信心和活力。

筑“新家”拓新局谋新篇

时代赋予使命，责任需要担当。

近年来，以数字经济、平台经济为代表的新业态迅猛发展，为推动经济社会发展发挥了越来越重要的作用。新业态聚集了快递员、外卖送餐员、网约车司机、货车司机等大量新就业群体，他们以灵活就业为主，工作在“云”上、在路上。探索推进新业态、新就业群体党建工作，为产业健康发展提供坚强保证，加强新就业人群的团结凝聚，成为新形势下基层党建的一道新课题。

2021年以来，按照中央组织部的统一部署，市场监管总局指导各地推动外卖送餐员群体党建工作，成立外卖送餐行业党委。

2022年上半年，山东省成立外卖行业党委，江苏省成立外卖配送行业党委，还有35个市、203个县也纷纷成立外卖送餐行业党委，摸排发现外卖送餐员流动党员4475名，指导建立流动党支部205个，引导3112名党员开展“三亮”活动。美团平台推出“同舟计划”，保障骑手日常工作、安全；饿了么在各地陆续成立蓝骑士党支部。“外卖小哥”有了自己的组织，在党建引领下，“骑”心向党。

(责编：曹淼、吕骞)

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