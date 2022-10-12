本报记者 李 刚

中国瓷都广东省潮州市是全国最大的陶瓷生产、出口基地之一。千年窑火绵延至今，陶瓷业已经成为潮州第一支柱产业。

“2020年突如其来的新冠肺炎疫情，导致海外订单很不稳定，我们必须做出相应的调整。”潮州市庆发陶瓷公司副总经理蔡安阳说。

作为潮州陶瓷产业集群中的重点骨干企业，早些年，庆发陶瓷每年销售额的90%以上来自代工业务，产品主要销往欧美和中东市场。

“代工经营模式相对简单，订单和收款都有保证，所以当初我们更愿意进军海外市场。”蔡安阳介绍，但这几年国际市场跌宕起伏，原材料、劳动力成本快速上升。面对巨大的市场压力，庆发陶瓷调整经营策略，双轮驱动，国际国内两个市场发力。庆发陶瓷首先在产品线和生产成本上下功夫，开发了更为市场所接受的全系列中高端生活陶瓷。同时通过节能改造，大幅降低液化石油气等主要原材料的消耗量，产品附加值显著提升。

蔡安阳介绍，网络销售可以让产品直达普通消费者，为像庆发陶瓷这样从纯外贸转型过来的企业开辟一条新的销售路径。这两年，庆发陶瓷年均销售额约1.5亿元，其中外销比例约65%，内销比例大幅上升到35%。

今年初，国务院批准在潮州市设立跨境电子商务综合试验区。蔡安阳介绍，庆发陶瓷将瞄准新能源陶瓷、微电子陶瓷、高科技陶瓷等新领域，创新企业发展模式，转变内外贸发展方式，推动企业提升国际国内竞争力，进一步推动产业升级。

《 人民日报 》（ 2022年10月12日 13 版）

(责编：申佳平、陈键)

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