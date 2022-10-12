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在构建新发展格局中展现新作为（潮头观澜）

王  珂
2022年10月12日08:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　加强现代流通体系建设，加快培育完整内需体系；突破一批关键核心技术，科技投入大幅提高，科技产出量质齐升；实行高水平对外开放，开放型经济跃上新水平……党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，在高质量发展的道路上阔步前行。

　　构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是以习近平同志为核心的党中央根据我国发展阶段、环境、条件变化，特别是基于我国比较优势变化，审时度势作出的重大决策。构建新发展格局是事关全局的系统性、深层次变革，是立足当前、着眼长远的战略谋划。

　　经济发展是一个连续的历史进程，不同发展阶段决定了不同的发展格局。构建新发展格局是适应我国发展新阶段要求、塑造国际合作和竞争新优势的必然选择。2008年国际金融危机后，面对严重的外部危机冲击，我国把扩大内需作为保持经济平稳较快发展的基本立足点，推动经济发展向内需主导转变，国内循环在我国经济中的作用开始显著上升。未来一个时期，我国国内市场主导经济循环的特征会更加明显，经济增长的内需潜力会不断释放。只要顺势而为、精准施策，我们完全有条件构建新发展格局、重塑新竞争优势。

　　构建新发展格局是一个系统工程，既要“操其要于上”，加强战略谋划和顶层设计，也要“分其详于下”，把握工作着力点。要持续深化供给侧结构性改革，统筹推进重要领域和关键环节改革，挖掘国内市场潜力，提高人民生活品质，加快培育完整内需体系。要更加强调自主创新，强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，加快解决“卡脖子”难题，加快科技自立自强，推动产业链供应链优化升级，推进农业农村现代化。要坚持高水平开放，坚定不移推进共建“一带一路”高质量发展，打造开放的国内国际双循环。要强化底线思维，有效防范应对重点领域潜在风险，守住新发展格局的安全底线。

　　加快构建新发展格局，是一场需要保持顽强斗志和战略定力的攻坚战、持久战。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以更加坚定的思想自觉、精准务实的举措、真抓实干的劲头，在推动高质量发展上闯出新路子，在构建新发展格局中展现新作为，为全面建设社会主义现代化国家作出新的贡献。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月12日 13 版）
(责编：申佳平、陈键)
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