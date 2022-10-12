打破信息壁垒，在涉外企业融资需求与银行金融服务之间架起一座“信息桥”——由国家外汇管理局搭建的跨境金融服务平台，服务实体经济效果初显。

国家外汇管理局日前披露的数据显示，截至2022年9月底，跨境金融服务平台已推出6个融资类应用场景和3个外汇业务便利化类应用场景，服务企业超过7万家，企业累计融资金额超过2000亿美元、付汇金额超过6700亿美元。

“出口应收账款融资”“企业跨境信用信息授权查证”“出口信保保单融资”……2017年开始，国家外汇管理局积极研究利用区块链技术搭建跨境金融服务平台，通过分布式账本的不可篡改、数字签名和多方共识等技术特点，实现政府部门、银行、保险公司、企业等多方信息共享，并以出口应收账款融资为切入点，陆续推出6个融资类应用场景，受到市场各方欢迎。

截至2022年9月底，在融资类应用场景中，参与的法人银行300多家，服务企业超过1.6万家，其中涉外收支年规模小于3000万美元的中小微企业占比约75%。

在融资类应用场景逐步推广的过程中，国家外汇管理局还结合放管服改革要求，在跨境金融服务平台上陆续推出3个外汇业务便利化类应用场景，提升企业外汇服务体验，取得了不错的效果。

截至2022年9月底，仅“服务贸易税务备案电子化银行核验”应用场景参与的法人银行就达500多家，服务企业超过5.4万家，核验电子税务备案表超过17万张。

国家外汇管理局相关部门负责人介绍，跨境金融服务平台助力提供便利的真实性核验手段，简化银行手工核对、现场核查等复杂流程，提高资金周转速度，同时提供丰富的跨境信用信息，为银行向企业授信提供了真实可信的数据参考，提升了中小微企业融资效率和成功率。

信息互联也提升了金融机构办理相关业务的积极性，进一步激发了银行创新融资产品服务企业的潜力。部分银行利用跨境金融服务平台数据资源，推出具有自身特色的融资产品，为企业增信提供支持，增加金融有效供给。

记者了解到，已经有多家银行依托跨境金融服务平台应用场景，先后推出“出口数据贷”“出口易贷”“出口微贷”“跨境E贷”等线上信用类授信产品，实现免抵押、全线上、自动审批功能，最快几分钟融资到账，有效拓宽中小微企业融资渠道。

国家外汇管理局相关部门负责人表示，未来将继续以中小微企业为重点优化外汇服务，加大跨境金融服务平台建设和推广力度，丰富“出口信保保单融资”等应用场景，探索拓展服务共建“一带一路”相关应用场景，充分发挥跨境金融服务平台在缓解企业融资难方面的优势，助力涉外经济平稳健康发展。

（据新华社北京电 记者刘开雄）

(责编：申佳平、陈键)

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