海外网 李雪钦

在浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇党群服务中心，一名工作人员在秀洲区“心灵之秀——全民心理健康云平台”查看相关大数据。

金 鹏摄（人民图片）

建成智慧大数据运营中心，实现一屏“管”全城，管理便捷高效；政务平台数据联网，人们可以在指尖“秒办”很多事……如今，大数据助力政务的场景越来越广。随着大数据等互联网技术融入数字政府建设，中国多地打造“流动的数据、流畅的体验”，从“线下跑”到“掌上办”，由“多头办”向“协同办”，政务服务日趋智能，方便了企业和群众。

业务办理便捷

“以前来办理工程项目审批，需要准备的材料得一大包，如今少了好多，实在太方便了。”江苏宿迁市民王先生日前来到宿迁市民服务中心办理工程项目审批，被告知营业执照、立项批复等60份政府核发的材料不用自备，王先生只需提供图纸、合同等非政府部门核发的材料即可，这让业务办理时间大大缩短。高效便捷的服务得益于宿迁市推行的“超级管理员”政务数据共享改革。据悉，宿迁市探索“超级管理员”政务数据共享协调机制，让办事群众尝到了“数据多跑腿”的甜头。

山东省菏泽市东明县搭建了数字乡村便民服务平台，小到出具证明、提供咨询，大到证件申报审批、行政审批、行政许可等业务，群众都可以到村党群服务中心进行“一站式”办理。数字乡村便民服务平台开通自助办理、收件自动审批、证照自助打印、信息自助查询等多种功能，实现“一网通办”。群众来到村党群服务中心办理业务，村里会安排工作人员帮助办理，利用大数据，让群众办事“最多跑一次”。

“用好政务大数据，能节省时间、降低成本、提高效率，大力助推经济社会发展。”清华大学互联网产业研究院副院长刘大成接受本报采访时说，得益于大数据等技术，政务信息系统建设和应用取得长足进展，“最多跑一次”“掌上办”等服务新模式不断涌现，获益面广，给百姓提供了便利，有效解决群众和企业办事难、办事慢等问题。

管理明显优化

在天津市大数据管理中心的大屏幕上，能看到两个重要应用正实时连通。一个是社区网格员提交居民反馈问题的应用“津治通”，一个是市民办理证照、生活缴费、问题上报的手机移动端平台“津心办”。在“城市大脑”的协调指挥下，“津治通”“津心办”两个应用实现业务在线交互、数据实时流动，使问题处理更畅通、更便捷。

在位于佛山市的广东粤剧博物馆门前，社区工作人员何国权依次检查了卫生状况、消防配备和防疫工作，然后打开智能网格手机软件，对应各项工作一一勾选。“手机APP成为我们日常工作的记事本和活地图。”何国权说，每天巡查哪些街巷、商铺，进入哪些孤寡独居老人家里探视，督促哪些病患按时服药，手机APP上都有详细的记录，包括每天走过的路线以及工作情况，种种数据都会传送到后台，及时同步情况，方便社区管理。原来，广东省佛山市禅城区通过打造“一网统管”的城市大脑，实现社会治理的数字化、智慧化。“采集日均数据量122万次，支撑45个部门业务……”这是今年上半年禅城区社会治理智慧化转型的部分成果，依靠大数据，社区治理和服务明显优化。

北京大学政府管理学院副院长、公共政策研究中心主任黄璜接受本报采访时说，数字政府建设是创新政府治理理念和方式的重要举措。从政务信息化、电子政务到数字政府，各级政府一直在探索，如何运用先进的现代信息技术，提升对市场、社会和自身的治理能力，取得了比较显著的成果。比如近年在疫情防控中出现的健康码系统、社会治理中运用的网格化管理系统、为解决群众办事难的“一网通办”政务服务系统等，都是大数据应用的集中体现。

重视数据安全

中国各地结合自身实际，在百姓少跑腿这件事上下功夫。广东深圳实现“一键可知全局、一体运行联动、一屏智享生活”，数据的有效连接与智能交互打破了不同部门、领域之间的壁垒；上海徐汇推动“一云汇数据、一屏观徐汇、一网治全城”，跨部门、跨层级的城市运营实现了数据融合和互联互通。

国务院办公厅10月5日发布《关于扩大政务服务“跨省通办”范围进一步提升服务效能的意见》，提出增强“跨省通办”数据共享支撑能力，推动更多直接关系企业和群众异地办事、应用频次高的政务数据纳入共享范围。“数字政府能不能成功、成功到什么程度，取决于数据的治理能力。”中央党校（国家行政学院）教授汪玉凯认为，无论是目前重点推进的“跨省通办”，还是未来要实现的“全国通办”，畅通数据要素流通都是前提。

“要绷紧数据安全这根弦，加强政府数字安全保障能力建设，确保国家秘密、个人隐私和企业商业机密的安全可控。”刘大成说，既要提高数据共享的规范性、精准性和有效性，还要强化政务数据共享安全保障，完善数据安全相关法律法规，加强对政务数据的分级分类管理，合理确定共享范围，切实强化涉密、重要敏感、个人隐私等数据使用监管，确保政务数据不被泄露、篡改、滥用和非法使用，防止共享数据被违规截留、商业化使用及其他数据安全风险。

(责编：申佳平、陈键)

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