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印尼中华总商会总主席张锦雄——

“一带一路”为印尼发展注入活力 

林永传
2022年10月12日08:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　“虽然新冠肺炎疫情还未结束，但近期印尼与中国的商务交流活动明显热络了，无论是线上的还是线下的。”最近，在出席有中国和印度尼西亚两国代表参加的一个多边经贸论坛上，张锦雄发表了线上致辞。

　　作为印尼中华总商会总主席，对于10年来中印尼两国关系的日益密切，张锦雄体会颇深。在他看来，这10年印尼与中国的经贸关系，是“历史上最紧密的10年”。

　　张锦雄介绍，过去10年、特别是近5年来，印尼与中国关系的友好发展是全方位、各领域的。两国高层交往频繁、经贸合作紧密、人文交流热络。

　　“印尼人民很快就要实现高铁梦了，一个又一个漂亮环保工业园的投产，一座又一座电站、水库、大桥的建成，一条又一条高速公路的通车，一批又一批印尼学子赴华留学，越来越多的中国游客领略了印尼美景和文化，连那么可爱的大熊猫也来到了印尼……”张锦雄说，这一切，都是印尼与中国关系“美好十年”的收获和体现。

　　在商言商，张锦雄特别介绍了两国经贸合作的情况。尽管受新冠疫情冲击和全球各种不确定性因素影响，2021年，印尼与中国的双边贸易额突破1200亿美元，同比增长58.6%，中国连续9年成为印尼最大贸易伙伴；同年，中国在印尼落实投资31.6 亿美元，连续多年保持印尼第三大投资来源国地位。

　　张锦雄说，通过共建“一带一路”，中国将成熟的技术、先进的经验、充足的资本带到印尼，为印尼经济发展注入活力和动力。

　　今年第二季度，印尼国内生产总值同比增长了5.44%，其增长速度超过了新冠肺炎疫情暴发前的水平，延续了自2021年第二季度开始的经济复苏势头。张锦雄认为，无论是疫情防控、还是经济复苏，印尼取得的成果都和印尼与中国的合作息息相关。

　　今年7月底，印尼总统佐科访问中国，他是北京冬奥会后中方接待的首位外国元首。两国元首肯定近年来双边贸易合作取得的重大进展，强调致力于提升双边贸易规模。

　　此次访问，两国元首同意共建中印尼命运共同体，打造发展中大国互利共赢的典范、共同发展的样板、南南合作的先锋。张锦雄认为，未来两国各领域合作将更为紧密。

　　作为印尼具有广泛影响力华商社团的“掌门人”，张锦雄介绍，多年来印尼中华总商会一直积极发挥华商优势与社会能量，扮演着信息沟通、窗口对接的平台角色作用，为两国经贸合作牵线搭桥。

　　“往后的日子，我们与祖籍国之间将更多常来常往。”张锦雄称，他相信两国人员往来、文化交流将更便捷，更多的中国企业将落户印尼开拓市场，两国的经济社会发展将更快，人民生活将更美好。

　　（来源：中新网）

(责编：申佳平、陈键)
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