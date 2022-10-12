人民网北京10月12日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，我国民营企业数量从2012年底的1085.7万户增长到2022年8月的4701.1万户，10年翻两番；外资企业从44.1万户增长到66.8万户，增加51.5%。

市场监管总局登记注册局有关负责人介绍，截至今年8月底，我国民营企业数量已从2012年底的1085.7万户增长到4701.1万户，十年翻了两番多，民营企业在企业总量中的占比由79.4%提高到93.3%，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥了重要作用，成为推动经济社会发展的重要力量。

图为民营企业在企业总量中的占比变化。来源：市场监管总局

面对近年来严峻复杂的国际国内环境，党中央、国务院把保就业、保民生、保市场主体作为宏观经济的政策取向，在税收、金融、就业、社保等方面出台一揽子政策措施，帮助市场主体纾困解难，民营企业展现出强有力的发展韧性。

市场监管总局数据显示，从2020年初到今年8月，民营企业继续保持增长，净增1184.7万户，占过去十年净增总量的1/3。

党的十八大以来，我国坚持扩大高水平对外开放，积极打造市场化法治化国际化营商环境，对外商投资全面实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，制定实施《外商投资法》对外商投资给予充分的法治保障，促进内外资企业一视同仁、公平竞争，不断增强超大规模市场对外商投资的吸引力。

数据显示，截至今年8月底，我国外资企业数量已从2012年底的44.1万户增长到66.8万户，增加51.5%。

上述负责人还介绍，十年来，随着我国经济逐步由高速增长转向高质量发展，外资企业的产业分布发生明显变化，投资重点逐步转向高技术领域，高新技术和信息产业外资企业快速增长，产业结构进一步优化。2012年新设外资企业中，投资“科学研究和技术服务业”的比例为6.3%，投资“信息传输、软件和信息技术服务业”的比例为4.9%。今年1—8月新设外资企业中，投资这两个行业的比例分别为15.4%和9.6%，分别提高了9.1个和4.7个百分点。

十年来，我国多种所有制企业共同发展，有力地促进了综合国力和全球竞争力的不断提升，充分彰显了中国特色社会主义基本经济制度的优势和活力，为构建新发展格局、推动高质量发展提供了强劲的动力。

(责编：曹淼、吕骞)

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