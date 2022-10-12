新华社北京10月11日电（记者魏玉坤、严赋憬）国家统计局11日发布的党的十八大以来经济社会发展成就系列报告显示，2021年全国居民人均可支配收入35128元，比2012年增加18618元，年均名义增长8.8%，扣除价格因素，年均实际增长6.6%。其中，2021年城乡居民人均可支配收入之比为2.50（农村居民收入=1），比2012年下降0.38，城乡居民收入相对差距持续缩小。

报告显示，随着脱贫攻坚各项政策和乡村振兴战略的纵深推进，农村居民人均可支配收入增速持续快于城镇居民。2021年城镇居民人均可支配收入47412元，比2012年增长96.5%；农村居民人均可支配收入18931元，比2012年增长125.7%。2013年至2021年，农村居民年均收入增速比城镇居民快1.7个百分点。

中西部地区居民收入较快增长，地区收入相对差距不断缩小。与2012年相比，2021年，东部、中部、西部和东北地区居民人均可支配收入分别累计增长110.1%、116.2%、123.5%和89.5%，年均增长8.6%、8.9%、9.3%和7.4%，西部地区居民收入年均增速最快，中部次之。

根据报告，总体看，10年来，我国居民收入保持较快增长，带动消费水平持续提高，消费能力不断增强。2021年全国居民人均消费支出24100元，比2012年增加12046元，年均名义增长8%，扣除价格因素，年均实际增长5.9%。

(责编：王震、陈键)

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