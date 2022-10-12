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截至八月底全国国企年度招录高校毕业生同比增长23.4%

2022年10月12日08:49 | 来源：新华社
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新华社北京10月11日电（记者王希、刘羽佳）今年以来，国资央企多措并举促进高校毕业生就业，招录2022届高校毕业生工作取得明显成效。截至8月31日，全国国有企业年度招录高校毕业生超过76万人，同比增长23.4%。其中，中央企业招录高校毕业生人数同比增长23.9%。

今年6月16日，国务院国资委党委以视频形式召开促进高校毕业生就业工作专题部署会，要求国资央企把当前用人需求和长远人才储备结合起来，在去年秋招、今年春招已经完成的基础上，进一步挖掘岗位潜力，增开一轮夏季招聘。

专题部署会后，各中央企业和地方国资委迅速响应，纷纷在全系统动员部署。统计显示，98家中央企业全部开展了夏季招聘工作。

据了解，国务院国资委专门开通“中央企业2022校园招聘”网站专栏，指导中智公司、国投人力公司免费为用人单位提供信息发布、视频面试等网络招聘服务，组织开展了232场高校线上双选会、217场区域类和行业类线上专场招聘会，发布岗位29万个，接收简历221万份，并带动8875家民企、外企加入集中招聘活动。

(责编：王震、陈键)
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