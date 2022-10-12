10月1日，在位于武汉市硚口区的汉正街云尚·武汉国际时尚中心，一场“秋冬潮尚时装秀”以线上线下同步的方式举行。

身穿新款秋冬服饰的模特们穿梭于T台之上。秀场前，过往顾客驻足观看。T台正前方，手机直播中的评论持续滚动。

同时，各家服装店里，电商平台的消息提示音不绝于耳；直播基地内，主播们的“带货声”此起彼伏。这一系列的变化，正成为这条百年老街的“新常态”。

这样的转变并非一蹴而就。作为中国内陆“对外开放、对内搞活”的先行者，有着“天下第一街”美誉的汉正街曾诞生过我国第一家外来个体户协会，商品成交量曾多年在全国排名第一。“现场、现货、现金”是汉正街一直以来的交易特色。以前线下生意好时，网上一个月的销量还抵不上实体店一天的，许多汉正街的商户对线上转型一度并不“感冒”。

“从父亲一辈起我们就扎根在汉正街，之前做生意一直顺风顺水，从没想过要转型。”“费德罗TOPMAN”品牌主理人张磊向记者介绍，近年来，实体服装店受到疫情和线上营销、网红带货的冲击，传统线下营销体量不断收缩。面对新的挑战，他也开始通过“数字化”手段，让客户远程看货下单，为自己的品牌批发生意找到新出路。

随着数字经济蓬勃发展，在汉正街的批发市场里，像张磊这样主动“触网”的老板越来越多。但由于不熟悉线上平台的运作模式，不懂具体的运营策略，汉正街很多商户最初在“触网”转型方面遭遇了困难。

“为了帮助有转型意愿的商户尽快‘入轨’，汉正街正加快‘数字化’布局，通过与企业合作，引入直播孵化器等平台，从设计、品牌、配套服务等方面进行指导和帮扶，帮助商户尽快实现‘数字之变’。”武汉市硚口区汉正街道原党工委书记胡亚非说。

在云尚·武汉国际时尚中心2号写字楼34层，刚一出电梯就能听到主播们此起彼伏的“带货声”。“通过建立电商直播基地，邀请不同平台的专业运营人员，从选品、搭配，到直播用语等各方面，定期给商户做培训指导，汉正街的‘数字化’转型之路正进一步加速。”云尚·武汉国际时尚中心相关负责人说，目前写字楼已聚集了近400家直播产业生态上下游的企业商户，直播间面积超过两万平方米。

“高峰时期，这里从早到晚有20多场直播，每场4小时左右，最好的一场卖出了50多万元的营业额。”万世电子商务有限公司董事长万点说。

疫情前，万点曾在汉正街一家服装商场内做批发生意。去年11月至今，他和妻子通过电商直播平台，将“夫妻店”办成了拥有70多名员工的电子商务有限公司。

“通过大数据分析，选品团队从互联网各个平台筛选当下卖得最好的面料和款式，开发适合线上销售的服装，工厂小批量生产后，通过直播平台卖货进行短期测试，快速响应市场。”万点说。

从线下延伸到线上，不仅是销售额的增长，更重要的还有客户的拓展：来线下档口批发的，大多是湖北省内商家。而在直播间下单的，则以零售为主，顾客来自全国各地甚至海外。

“直播带货哪里都可以做，汉正街的优势是货品丰富，下楼就可以进货，成本更低。”今年2月，武汉姑娘金小玉创办了帝沃思科技有限公司，专注于跨境电商直播业务。曾在国外从事幼教工作的她，对欧美家庭商品消费习惯十分熟悉，现在平均每天能向海外卖出约300单，利润可观。

“任何产业都不可能一直高速发展，遭遇瓶颈之后，需要重新探索发展方向。”武汉市硚口区委书记周耕表示，围绕商贸服务业发展，加快线上线下融合，积极引进培育首店、直播、网购、个性化定制、国潮等新业态，汉正街将加快从传统的商贸物流中心向商品交易结算中心转型。

新华社武汉电

(责编：王震、陈键)

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