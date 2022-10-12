新华社北京10月11日电（记者樊曦、魏一骏、朱文哲）10月11日零时起，全国铁路实行第四季度列车运行图。记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，调图后，全路开行旅客列车5286对，较以前增加21对；开行货物列车10829对，较以前增加41.5对，铁路客货运输能力进一步提升，为国民经济平稳运行提供有力运输保障。

家住杭州余杭区的庞锦涛因为工作关系，需要经常在杭州和湖州往返。“以前去湖州到杭州东站坐车，去车站的时间比在高铁上时间多一倍。”庞锦涛说，“现在从杭州西站出发，从家里十分钟左右就可以到车站。”

“本次调图，铁路运力进一步释放。”铁路杭州站副站长马鸿介绍，合杭高铁湖杭段于9月22日开通运营，西湖至太湖间多了一条高铁通道。新图中，合杭高铁湖杭段开行52对动车组列车。

国铁集团运输部负责人表示，此次调图是铁路部门统筹考虑铁路新增线路、车站、车辆等运输资源和客货运输市场需求，对运输组织作出的调整，有利于进一步优化铁路运输产品供给，促进客货运输服务更加便利高效。

新图实施后，铁路新增线路等资源运能得到有力释放，助推区域协调发展。以京津冀地区为例，京唐城际铁路燕郊至唐山段、京滨城际铁路宝坻至北辰段年内开通运营后，北京至唐山、秦皇岛、北辰间运行时间进一步压缩优化；增开经由京九铁路、霸州至徐水铁路运行，北京至雄安新区至保定的时速160公里复兴号动车组列车。新图实施后，京津冀地区共安排旅客列车运行线865对，“轨道上的京津冀”加快成型。

此外，新图实施后，铁路部门进一步提高铁路运输服务质量，更好服务人民群众生产生活需求。

11日，两对南昌西—北京西“复兴号”智能动车组首发开行，运行时间首次压缩至6小时以内，最快一趟运行时间5小时45分。

根据大数据分析，中国铁路武汉局集团公司对294列客车的停靠车站和停留时间进行了优化调整，调图后，武汉局管内的128个客运站共增加了155个停靠点，旅客出行更为便利。

中国铁路上海局集团公司探索在上海、杭州至成都间开行白天动卧列车，改善中长途旅客的出行体验。

货运方面，围绕群众温暖过冬带来的电煤运输需求，铁路部门发挥重载铁路和煤运大通道作用，进一步增强保通保畅和能源保供能力。

唐包铁路是我国北煤南运、西煤东运主要运输通道之一，年煤炭发运能力超2亿吨。呼和浩特南站是唐包铁路沿线重要的运输枢纽和煤炭万吨列车集结地。

“调图后，增加了呼和浩特南站到曹妃甸西站的煤炭万吨列车开行数量，呼和浩特南站日均发运煤炭达40万吨，将有力保障华东、华南等地区的煤炭需求。”呼和浩特南站站长李爱军说。

国铁集团运输部负责人说，新图针对提高煤运大干线的整体运输能力作出安排，比如优化浩勒报吉至吉安、瓦塘至日照、唐山至包头等煤运通道列车开行结构，增加万吨重载列车比例，增开煤运列车3对。

与此同时，围绕巩固经济恢复运行需要和客运淡季、货运旺季的市场需求，铁路部门优化京广、京沪、襄渝等普速铁路列车开行结构，动态调整客货列车开行，增开货物列车20对；增加连云港至舞钢等跨铁路局集团公司大宗直达货物列车运行线13条；将中老铁路跨境货物列车由5对增加至7对，更好发挥国际物流黄金通道作用。

(责编：王震、陈键)

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