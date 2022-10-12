迎寒潮·增运力：山西煤炭运输保供见闻
2022年10月12日08:51 | 来源：新华社
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新华社太原10月11日电（记者许雄）北风呼啸中，10月11日7时57分，在山西省南部的侯马北站，35003次货运列车鸣笛开车。这是中国铁路太原局集团有限公司迎寒潮、增运力，保障煤炭运输新增开的列车。
10月11日零时起，全国铁路实行新的列车运行图。中国铁路太原局集团有限公司以此为契机，加大电煤运输力度，优化货运列车开行，增加了货运列车班次，以满足全国多地冬季采暖发电用煤需求。
据悉，此次运行图调整后，太原局集团公司管内“西煤东运”的主动脉大秦线每日继续开行重载运煤列车87对，石太线等线路新增开货运列车14对，年货运能力增加1000万吨左右。同时，他们还积极优化列车开行结构，每天组织开行大宗货物直达列车108列，重点保障秋冬季煤炭运输。
在石太线上的寿阳站信号楼里，副站长胡瑞军不时打电话沟通着空车到达、电煤装车等业务。“这次调图我们站从每天发车13列增加到15列至16列，我们必须盯紧装车、发车等各个环节，保证把新增的运力用好，让各次列车以最高效率运转。”他说。而在谈话间，又有一列满载电煤的货运列车发车向东驶去。
记者见到太原局集团公司运输部副主任于海军时，他正紧盯着办公室的电脑，分析调图后的列车实际运行情况。他说，这次调图，太原局集团公司着重增加了货运列车开行，以保障寒潮之下的电煤供应。
“山西省是全国的煤炭主产区，我们要抓好煤炭运输工作，确保煤炭装得上车、运得出去，全力保障全国多地的发电、取暖用煤需求。”于海军说。
(责编：王震、陈键)
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