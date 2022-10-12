刘诗平

水利部副部长刘伟平11日表示，今年1月至9月全国水利建设完成投资8236亿元，创同期历史新高。

今年前9月完成的水利建设投资，比去年全年的7576亿元要高出660亿元。年初国务院常务会议确定完成投资8000亿元的年度目标，提前3个月完成。

领域：主要投向4个方面

“今年以来水利建设完成投资突破8000亿元，许多省份完成投资创历史新高，有8个省份完成投资超过400亿元。”水利部规划计划司司长张祥伟说。

张祥伟表示，投资主要投向了以下4个方面：

——流域防洪工程体系建设，完成投资2361亿元，包括流域骨干防洪工程、中小河流治理、病险水库除险加固、山洪灾害防治等。

——国家水网重大工程实施，完成投资3725亿元，包括重大引调水工程、重点水源工程、灌区新建和改造、农村供水、中小型水库等。

——河湖生态环境复苏，完成投资1468亿元，包括重要河湖综合治理与生态修复、水土保持、地下水超采区综合治理、水美乡村建设等。

——水文基础设施、智慧水利等项目，完成投资682亿元。

资金：多措并举落实投资

据水利部统计，今年前9月水利建设落实投资、完成投资为历史同期最多：落实水利建设投资10571亿元，同比增长53%；完成水利建设投资8236亿元，同比增长64.1%。

“我们用足用好国务院稳经济一揽子政策和接续政策，在积极争取各级财政投入的同时，积极争取地方政府专项债券、政策性开发性金融工具、金融信贷、社会资本投入水利建设。”刘伟平说。

张祥伟表示，今年以来，为满足大规模水利建设的资金需求，各级财政加大水利建设投入力度，落实水利建设资金5958亿元，较去年同期增加1475亿元。同时，深化水利投融资体制机制改革，积极争取地方政府专项债券、金融信贷和社会资本等支持水利建设。地方政府专项债券、金融信贷和社会资本占比达到43.6%，较2021年同期增加了7个百分点。

进度：重大水利工程加快建设

水利部水利工程建设司司长王胜万说，今年全力推进重大水利工程加快实施取得重要进展。截至9月底，重大水利工程完成投资1015亿元，比去年同期增长20.8%，为历史同期最高水平。

“今年以来，围绕完善流域防洪工程体系、国家水网重大工程建设、保障国家粮食安全和加强河湖生态修复治理，水利部门全力加快重大水利工程建设。”张祥伟说，今年前9月全国新开工的重大水利工程项目达42项，为历史同期最高。

水利部农村水利水电司司长陈明忠表示，水利部高度重视大中型灌区建设和改造，今年安排投资规模达388亿元。截至9月底，国务院明确今年重点推进的6处新建大型灌区已全部开工。同时，推动各地完成农村供水工程建设投资671亿元，提升了4369万农村人口供水保障水平。

对于第四季度水利基础设施建设工作，刘伟平说，水利部将持续抓好水利工程建设，加快工程建设进度，确保全年完成水利建设投资达到1万亿元以上。

在此基础上，水利部将继续推进重大工程开工，进一步扩大投资规模，确保工程质量和安全生产。同时，谋划好明年水利基础设施建设工作，为稳住经济大盘作出贡献。 （记者刘诗平）

新华社北京10月11日电

(责编：王震、陈键)

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