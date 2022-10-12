今年前9月我国水利建设完成投资创同期历史新高
2022年10月12日08:52 | 来源：新华社
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新华社北京10月11日电（记者刘诗平）水利部副部长刘伟平11日表示，今年1月至9月，全国水利建设完成投资8236亿元，创同期历史新高，同比增长64.1%。
刘伟平在水利部当日举行的相关新闻发布会上说，今年前9月，全国重大水利工程新开工42项、投资规模超过1.9万亿元，均创同期历史纪录；今年重点推进前期工作的55项重大水利工程，已开工30项；江西大坳灌区等6项新建大型灌区已开工，将新增和改善灌溉面积645.5万亩。
“年初，国务院常务会议确定了今年三项水利重点目标任务：一是重点推进前期工作的55项重大水利工程开工30项，二是6项新建大型灌区全部开工，三是全国水利建设完成投资8000亿元。截至9月30日，上述三项目标全面实现，提前3个月完成年度任务。”刘伟平说。
水利项目开工数量多、吸纳就业能力强，大规模水利建设直接提供了大量就业岗位。水利部统计显示，今年前9月，水利项目施工累计吸纳就业人数209万人，其中农村劳动力171万人。
记者了解到，去年全国共完成水利建设投资7576亿元，今年前9月已完成投资8236亿元，其中有8个省份完成投资超过400亿元。
刘伟平说，今年前三季度水利建设完成投资超过8000亿元，主要是用足用好国务院稳经济一揽子政策和接续政策，在积极争取各级财政投入的同时，积极争取地方政府专项债券、政策性开发性金融工具、金融信贷、社会资本投入水利建设。
他表示，水利部将毫不松懈地抓好第四季度水利基础设施建设工作，进一步加强水利工程建设质量控制，坚决守牢水利安全生产底线，全力冲刺，确保全年完成水利建设投资达到1万亿元以上，为稳住经济大盘作出贡献。
(责编：王震、陈键)
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