我国夏粮旺季收购圆满收官 截至9月底主产区累计收购小麦5884万吨
2022年10月12日08:55 | 来源：人民网
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人民网北京10月12日电 （记者李栋）据国家粮食和物资储备局最新发布的数据显示，截至9月底，我国夏粮主产区累计收购小麦5884万吨，同比增加93万吨；收购早稻628万吨，同比增加41万吨。夏粮和早稻旺季收购已于9月底结束，秋粮收购正由南向北陆续展开。
国家粮食和物资储备局新闻发言人秦玉云表示，在夏粮和早稻旺季收购期间，主产区均未启动小麦和早稻托市收购。“今年小麦市场行情好、价格高，种粮农民收入普遍有所提高。”
随着秋粮收获进度不断加快，新季秋粮正在陆续上市。据调度显示，目前主产区普通品种三等中晚稻收购价格维持在1.29元/斤上下，与往年价格大体相当。
“现在距秋粮集中大量上市还有一段时间，正在上市的品种主要是南方中晚稻，主产区已累计收购中晚稻超过500万吨，收购进度快于上年。”秦玉云介绍。
“作为秋粮收购的国家队和主力军，中储粮已为最低收购价收购准备了2200余个收储库点和5700余万吨仓容，确保有仓等粮、有人收粮、有钱买粮。”中储粮集团公司购销计划部副部长范军表示，中储粮充分发挥“一卡通”收购系统、“惠三农”综合服务平台作用，通过预约收购、村企合作、上门服务等方式提升了农民售粮便捷化水平。
(责编：曹淼、吕骞)
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