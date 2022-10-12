人民网记者 乔雪峰

邮政业是国家重要的社会公用事业，邮政体系是国家重要的战略性基础设施和社会组织系统之一。党的十八大以来，我国邮政业取得了历史性成就、发生了历史性变革，进入了年快递件量过千亿件、年快递收入上万亿元的新阶段；实现了建制村直接通邮，建成了世界上最为通达、最为普惠、规模最大、受益人数最多的邮政快递网络。

记者从国家邮政局获悉，国庆假期期间，我国邮政快递业运行安全平稳，共揽收快递包裹21.35亿件，与2021年同比增长7.23%；投递快递包裹19.67亿件，与2021年同比增长2.61%。

亮丽的数据背后，不光是消费者“买买买”和快递员“送送送”，还映射出邮政快递业的繁荣发展对我国畅通经济循环、服务乡村振兴、促进共同繁荣等方面带来的巨大作用。

快递网点基本实现乡镇全覆盖

“以前取快递是一件很麻烦的事情，最开始要去县城，有十几公里远，后来去镇里，也有3、4公里。现在能在家门口取快递，方便多了。” 广西壮族自治区桂林市全州县才湾镇毛竹山村村民刘美庆告诉记者，现在取快递越来越方便，让老百姓也跟上了时代，平时生活用品、衣服，还有过年的年货都是从网上买，不仅省时省力，而且很多东西都比实体店便宜。

过去“家书抵万金”，如今“快递暖人心”。当前，邮政快递已经成为无处不在、无人不用的生活场景，邮政快递业已经成为反映经济活力的“风向标”和经济发展的“晴雨表”。

高铁快递取得突破，航空快递运能不断增强，专用货机从54架增至142架。快递专业类物流园区超过400个，无人仓、无人车、无人机等智能设施、装备加快应用，快件最高日处理能力近7亿件。

党的十八大以来，我国基本构建了覆盖全国、深入乡村、通达全球的邮政快递网络。“十三五”末建制村全部实现直接通邮，投递频次深度、全程时限持续改善。快递网点基本实现乡镇全覆盖，建制村快递服务覆盖率超80%，年人均快递量达76.7件。

数据显示，从2012年到2021年，我国邮政业业务收入从1980.9亿元增长至12642.3亿元，年均增幅达22.9%；行业业务收入与全国GDP的比值从0.37%提升至1.11%。快递业务量从57亿件增至1083亿件，连续8年位居世界第一。同时，邮政快递业在打赢脱贫攻坚战、服务国家重大战略等方面也发挥了重要作用。

快递业助力我国经济循环畅通

十年来，我国邮政快递业在服务生产、促进消费、畅通循环方面发挥了积极作用。

为通政便民利商提供有力支撑。党的十八大以来，邮政网络加速下沉，实现了“乡乡设所，村村通邮”，有力保障了党和国家政令畅通和人民群众用邮需求，也有效服务了脱贫攻坚和乡村振兴战略。目前，我国邮路总长度（单程）超过1000万公里，快递服务网络总长度（单程）超过4000万公里，拥有邮政快递营业网点41.3万处，广泛覆盖的邮政快递网络为建设全国统一大市场提供了重要保障。

为产业融合发展提供高效衔接。在与现代农业融合发展方面，培育邮政服务农特产品进城“一市一品”项目1000余个，年业务量超千万件的快递服务现代农业金牌项目100个；在与制造业融合发展方面，形成入厂物流、仓配一体化等模式，供应链服务能力逐步增强；在与电子商务融合发展方面，邮政快递业已成为商品流通的加速器、服务电商用户的主渠道，年支撑实物商品网上零售额已超过10万亿元。

为快递无处不在提供生动注脚。党的十八大以来，邮政快递业政策红利不断释放，自动化智能化水平不断提升，流通成本加速压降，规模优势加速显现，有力支撑了各类电商快速发展，极大方便了人民群众享受网购，快递已走进千家万户，日渐成为人们的一种生活习惯，也成为经济循环畅通的一个重要标志。

为国内国际双循环提供自主可控渠道。积极推进“快递出海”工程，持续加大跨境网络建设力度，加快建设全球性国际邮政快递枢纽集群。邮政快递业正通过强化全链条跨境服务，为保障国际供应链安全、服务构建新发展格局做出积极贡献。

(责编：曹淼、吕骞)

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