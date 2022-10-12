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长城脚下新农村：古栗树的新生机

2022年10月12日08:57 | 来源：新华社
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新华社北京电（记者裴剑容、张拓、李德欣）长城脚下的北京市怀柔区渤海镇明清板栗园内，一棵棵栗树在阳光的“召唤”下，撑开枝条上带刺的板栗球果，露出饱满的褐色果实。

树下，农民三五成群，不多会儿就能捡拾满满一大袋栗子。林边凉亭中，一场助农直播正在紧张筹备，即食栗仁、板栗甜点等一字排开，展示着秋天的丰收成果。

北京老栗树聚源德种植专业合作社副理事长李思鹏是名“95后”，网名“栗子队长”，他正和工作人员商量在线直播流程。

“这片林子已经有五六百年历史，我从小就在这一带捡栗子。”李思鹏说。

作为“中国板栗之乡”，怀柔板栗种植历史悠久。渤海镇林业站站长杨兴财介绍，从明代开始，这一带开始大规模种植板栗，因营养丰富、耐储存、方便携带，长城守军将其作为干粮。

巍巍长城守卫一方安宁，也留给百姓独特的自然馈赠。这里的海拔、日照、土壤等条件得天独厚，适合优质板栗生长。长久以来，板栗都是当地农民的主要收入来源之一。

“我们这儿的农民都对板栗有感情。”李思鹏的父亲、老栗树聚源德合作社理事长李永军回忆道，“计划经济年代，各家的针头线脑、油盐酱醋都是板栗换来的。改革开放后，怀柔板栗价格走高，好多人富了，两年能盖一处房。”

然而，随着市场变化，怀柔板栗产业发展进入瓶颈期。一方面全国板栗种植面积扩大，竞争激烈；另一方面本地板栗种植粗放，销售渠道单一，越来越“卖不上价”。

当地村民王艳丽告诉记者，种栗子是一个“苦活儿”：春天要分叉剪枝，自己忙不过来还要雇人；秋收时每天在地上捡，一天下来腰酸背痛。“我家每年卖四五千斤栗子，刨去雇人成本，也就能挣1万元，赶上市场行情不好的时候，还不如上班挣得多，孩子们都不愿受这个苦。”

如何既能留住乡愁，又能让农民得到实惠？怀柔区相继推出种植技术培训、板栗文化开发、搭建产销对接平台等措施，引导板栗产业逐步升级。

李思鹏看到了其中的机遇。2017年，这个怀柔小伙返乡加入父亲创办的合作社，创立“老栗树”品牌。他希望用新的思维改变传统的板栗种植。

“我们给栗树安装了传感器，建立智能种植系统，整片林区的湿度、温度、病虫害等可实时监控，什么时候该打药、施肥、浇水，都能自动分析。”李思鹏说。

为保证质量，加入合作社的栗农要按照统一的标准种植和采摘，合作社为栗农提供技术支持和服务。“改变农民的种植观念并不容易，想让大伙儿跟着自己干，必须让人家得到实惠。”李思鹏说。

在合作社里，69岁的李宝玉和老伴开了1个小时电动三轮车来送栗子。他家在十多公里外的甘涧峪村，舍近求远的原因就是看重这里稳定的销售渠道。

“这里的收购价格比外面的商贩高不少，今天外面的价格是每斤6.6元，这儿是7.5元，我今天拉来900多斤能多卖800多元。”李宝玉说。

塑品牌、深加工、拓渠道，是近两年李思鹏主要的探索方向。即食栗仁、栗蓉、栗子糕点等产品相继开发出来，自有品牌销售的同时，也成为北京稻香村、21cake、鼎泰丰等多个品牌的供应商。

李思鹏介绍，目前合作社深加工占比达到50%左右，带动年产值增至3000万元，年增速达30%。社员的数量从一开始的103户发展到现在的830户，4年来带动栗农增收1000余万元。

“老栗树”逐渐打响名头，也吸引不少青年回乡就业。李思鹏的新团队大部分是“90后”，全是本地的“新农人”。

线上旗舰店、社区团购、直播、短视频……28岁的李雨晨2020年加入“老栗树”。他说：“面对互联网时代的消费者，必须有全新的营销思维和手段。”

“没想到从小吃到大的栗子能成为自己的职业。”1999年出生的徐志伟说，他原本要去离家七八十公里的公司上班，现在工作就在家门口，收入也不低，每天都能陪伴家里老人。

“栗花可以驱蚊，栗蓬可当肥料……”李思鹏对前来参观的客户介绍，“老一辈心中，板栗是心里永远放不下的营生。我们还将依靠板栗生活，只是以新的方式。”

“老栗树”的故事是怀柔板栗产业发展的一个缩影。眼下，渤海镇不少民宿都推出了板栗宴，板栗烧肉、栗子面窝头等特色美食备受青睐；青年设计师深挖栗蓬和栗壳染色的价值，开办植物染色艺术馆，吸引大量游客前来体验，实现传统种植业和现代文旅产业融合发展。

“全镇现有栗树约260万株，涉及5000多家农户，这些年合作社逐渐发展壮大，用技术和渠道优势提高栗农收入，形成良性发展趋势。”杨兴财说。

明清板栗园内，“年龄”最长的一棵古栗树已经904岁，布满沟壑的树干道出它的岁月沧桑。抬头仰望，它依旧枝繁叶茂、硕果累累，向人们展示着未曾改变的勃勃生机。（参与采写：田晨旭、李春宇）

(责编：王震、陈键)
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