莫鑫

江苏盐城，因盐得名，以盐而兴。作为长三角中心区27城之一，盐城拥有江苏省最长海岸线，坐拥长三角中心区唯一的世界自然遗产，更是长三角地区首个千万千瓦新能源发电城市。绿色生态、绿色生活、绿色发展的力量，共同注入这座“国际湿地，沿海绿城”的城市脉动中。

沿海滩涂护作“鸟的天堂”

纤细修长的身材、火红色的羽毛、“S型”的脖颈……去年冬天，10只火烈鸟华丽现身盐城东台条子泥湿地，它们在此地悠闲地飞翔、漫步、觅食，点缀着黄海之滨的大片滩涂。

火烈鸟主要分布于热带和亚热带地区，能在条子泥湿地惊艳现身，更多是因为它们对这里适宜的栖息环境的青睐。“2015年，我们在条子泥观测到了第一只火烈鸟，很可能是只离鸟，下一年3只，再过几年有5只，前年有7只，去年10只，今年说不定更多。或许在火烈鸟的种群中也有‘朋友圈’在述说着条子泥的环境之好呢！”聊起去年火烈鸟现身的场景，王卫国和记者开玩笑说。

王卫国是盐城东台沿海湿地旅游度假经济区管委会副主任，他亲眼见证了这片沿海滩涂如今变成“鸟的天堂”。

据介绍，条子泥湿地总面积约129万亩，独特的地理位置使其成为东亚-澳大利西亚候鸟迁飞路线的中心节点和关键区域。2019年7月5日，位于盐城的中国黄（渤）海候鸟栖息地（第一期）被列入世界自然遗产名录，成为我国第14处、江苏首个世界自然遗产，填补了全国滨海湿地类世界自然遗产空白。条子泥湿地是其重要组成部分。

“我们只需要做好生态保护工作，鸟儿们会‘用脚投票’。”正如王卫国所言，近年来条子泥湿地在鸟类保护上发挥的作用可谓日益显著。全球总数量仅有约700只的勺嘴鹬是世界上最稀少的鸟类之一，以食性窄、对滨海滩涂的选择条件苛刻著称。如果哪里的生态环境得到了勺嘴鹬的“认可”，那就意味着全球有140多种鸟类适宜在此地栖息，条子泥目前已观测到200多只勺嘴鹬。

成功申遗以来，盐城以更大力度开展湿地保护与修复，探寻滨海湿地保护与高质量发展的最优路径。全市受保护湿地面积达41.6万公顷，湿地保护率达54%，自然湿地保护率62%。今年6月，盐城获评“国际湿地城市”，再添一张耀眼的国际名片。

生态优势带动旅游发展

从条子泥湿地向东北方向出发，仅需不到30分钟的车程便可抵达东台黄海海滨森林公园。沿着森林公园边缘的一条路走到尽头，就到了巴斗村。

如今巴斗村披上了“绿装”，村民吃上了“生态饭”。“全村有203户，669人，人均纯收入超过5万元，村集体资产超过千万元……”弶港镇镇长陈凡向记者介绍巴斗村的发展情况。

据介绍，过去这里的村民主要以出海打渔和近海养殖为生，可以说是“靠海吃海”。近年来，当地持续发力生态保护，村子附近的黄海海滨森林公园和条子泥湿地相继成为国家级森林公园和世界自然遗产，这片区域在长三角的旅游热度也日渐提升。

依靠生态优势，巴斗村也发展起了旅游产业。村里投资4000多万元开发三水滩休闲旅游度假村，还新建了游客中心、渔民之家、初心广场、巴斗泉驿站等景点，开饭馆、办民宿成为村民致富的新项目。

“我们村最高峰时大小渔船有110多艘，通过减船转产，目前仅保留20多艘。村周边有上万亩高涂滩面，村里号召渔民发展特色海水养殖。”巴斗村党总支书记叶勇说，“村集体领办经营水产养殖专业合作社，精养规模达2000多亩，家家有股份、年年有红利。”2021年巴斗村获评“全国生态文化村”，“吃海鲜，住民宿，玩海滩”让每一位莅临巴斗的游客领略到生态之美，体验到生态之乐，也让这里的村民尝到了生态之甜。

绿色能源发展已成规模

沿着海岸线一路行驶，远处成片的风力发电机组叶片正随风摇曳，新能源产业正在盐城各地积蓄发展力量。海上风电装机容量占全国1/4、全球1/10，新能源产业即将突破千亿，是长三角地区首个千万千瓦新能源发电城市，新能源发电量占全社会用电量的63%。在建设绿色能源之城的道路上，盐城选择更进一步。

9月26日，来自卡塔尔的“阿尔卡莎米亚”号液化天然气运输船靠泊滨海港码头向3号储罐输送首船21万立方米液化天然气，标志着我国规模最大的液化天然气储备基地——中海油江苏滨海LNG接收站项目（简称“江苏LNG”）正式投产，也让盐城“绿能港”建设迈出了坚实的一步。中海油盐城“绿能港”项目建成后将成为国内规模最大的LNG储备基地。按年处理能力600万吨LNG计算，每年可减排二氧化碳3764万吨，减排氮氧化物66.8万吨，相当于植树造林8000万棵，可为长三角地区乃至整个华东地区持续提供稳定清洁可靠的天然气，对优化能源结构，保护生态环境具有十分重要的意义。

在盐城射阳县，比亚迪动力电池盐城基地一期刚刚竣工，二期随即宣布开工，总投资150亿元的该项目是比亚迪在江苏唯一的刀片电池制造基地，被列为今年江苏省重大项目。“汽车产业是盐城的支柱产业，在新能源汽车处在行业风口之时，我们希望让动力电池产业在盐城的落地，带动新能源汽车产业及其相关配套服务跟进落地，推动盐城传统汽车产业转型升级。”射阳县委常委、经开区党工委书记王海兵说。

除了比亚迪动力电池外，长城汽车旗下的蜂巢能源、韩国SK动力电池等动力电池企业均选择落户盐城。动力及储能电池目前已成为盐城打造的五条重点产业链之一，预计未来十年产业链将贡献超过千亿元产值。

“风光气”（风能、光伏、液化天然气）等绿色能源发展已成规模，动力电池产业布局方兴未艾，整车、关键零部件制造的本土企业正在向新能源转型的路上，多个产业集群相互配合、相互助力，有望在未来使盐城的新能源汽车产业实现从发电端到使用端的全生命周期绿色化，让盐城绿色发展的底气更多、成色更足、特色更显。 (本报记者莫鑫)

(责编：王震、陈键)

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