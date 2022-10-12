陈汝健

近日，通过广西北部湾银行信用赋能的首笔供应链投行ABS在深交所成功发行，广东梅州农商银行为“梅县金柚”商标质押融资授信5亿元，邮储银行哈尔滨市分行为“小巨人”企业发放“科创e贷”……

金融是稳固实体经济的重要力量。如何让当下的企业发展焕发新动能？

今年9月7日召开的国务院常务会议提出，引导银行增加中小微企业首贷、信用贷、续贷、中长期贷款等。在此前部署实施稳经济一揽子政策的接续政策措施中，也提出降低企业融资成本、支持民营企业发展等政策措施。

如何将好政策传导到贷款端？各金融机构纷纷将金融创新作为好政策落地见效的有力抓手。如今，各地金融机构涌现出一批金融创新先锋。

数字金融为企业支付带来新便利

数字人民币在成为消费支付“新时尚”的同时，也成为服务实体经济和产业发展的关键。中国人民银行发布的23个数字人民币试点城市和接入银行，正积极探索适合自身特点的数字化转型之路。

作为首批数字人民币试点城市之一的雄安新区，探索了科技“创新券”发放模式。近日，农业银行河北雄安分行发放了首笔以数字人民币形式的科技企业财政补贴。

保定飞高东方椅业有限公司是首批受益企业之一，“通过数字人民币形式将补贴发放到对公钱包中，这既方便又快捷。”该公司董事长徐阳说。

“今后我们将创新丰富数字人民币应用场景，不断提高政策落地时效和资金使用效益，让政策红利精准直达企业。”农业银行河北雄安分行党委委员、副行长武光表示。

作为中国人民银行公布的第三批数字人民币试点城市之一的重庆，已开启数字人民币跨境贸易应用探索之路。

而在去年8月首批接入央行数字货币研究所的光大银行，到今年8月已受理数字人民币兑换业务17万笔，金额达2亿元，服务客户5万余人。

未来，随着对数字人民币多场景应用的探索，人们将能在多领域体验到新型支付方式带来的便利性。

新服务模式为产业发展添活力

随着稳经济接续政策的陆续出台，创新金融服务模式正逐渐成为金融机构精准服务实体企业的重要手段。

今年9月，建设银行新乡分行为企业授信投放了1亿元的“产业链快贷”、江西南昌多家银行为科创企业启动了创新积分制平台……

在广西，为践行工业强桂战略，北部湾银行依托地方特色产业优化金融资源布局，创新供应链投行轻资本业务模式“引资入桂”。

“通过创新金融服务模式，既做到金融机构轻资本运营又打通供应链资金流助力实体经济发展，是我行支持广西特色产业发展的又一创新路径。”北部湾银行投行部总经理陈龙介绍，北部湾银行不断创新融资渠道，以保函、信用证等贸融资产为基础，以盘活企业存量资产为抓手，通过储架形式发行供应链ABS，专项支持链属企业。

在新兴互助养老模式方面落子先行，与民政部门构建“时间银行”公益平台。“我们将该平台打造成互助养老、公益志愿服务、社区治理等综合性管理平台。”中国银行唐山分行行长蔡普军说，这将成为促进互助养老公益事业发展的探路者。

为推动金融创新政策惠及更多乡村产业，“我行与河北省供销合作总社搭建了‘河北供销惠农App’五级服务平台。”工商银行石家庄东风支行行长王晶说，平台新增设了“土地流转服务项目”功能，除为优质果蔬等农特产品提供展销出口，还为全链条土地托管服务开通管理入口。

“真没想到，农行的信用贷款审批放款这么快。” 受益于金融政策支持之一的河北华威电气设备有限公司总经理栾坤说，企业贷款不用再等“贷” 。

金融服务体系越来越完善。“我们推出了产业园区‘伙伴银行’计划，为入园企业配备了金融顾问，提供了法人信贷融资、数字化场景等综合服务。”农业银行保定分行行长陈希君介绍，今年为19家产业园区的238户企业投放贷款4.5亿元。

新产品为企业多元化融资添利好

产品多元，更好触达客户。如何挖掘金融市场“新蓝海”？创新与丰富金融产品体系尤为重要。为此，在接续政策的引导下，各金融机构不断推出特色金融产品，促使金融市场产品多元化。

江苏银行上海青浦支行为绿色企业提供“绿色光伏贷”、吉林珲春农商行推出“出租车经营贷”……

“为将政策性金融支持落实到位，我们充分发挥政策性银行‘头雁’作用，着力打造了‘粮食银行、农地银行、水利银行、绿色银行’四大特色产品。”农发行河北省分行营业部党委书记、总经理齐亮介绍。

在推动地方经济发展上，“我行围绕产业园区规划制定专项服务方案，不断加大基础设施和产业发展方面支持力度。”齐亮说，为助力优势产业“高跳快跑”，已向华药等重点企业投放贷款46亿元。

在专精特新企业信贷产品选配上，“针对科技型企业资产少、担保难、用款急的特点，我们在为企业量身定制信贷服务方案的同时，就为企业选配了‘信易贷’创新产品。”迁安农商银行董事长刘树彬介绍说。

(责编：王震、陈键)

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