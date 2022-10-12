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9月人民币贷款、社会融资规模等金融数据呈同比上升趋势

2022年10月12日11:00 | 来源：人民网
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人民网北京10月12日电 （黄盛）日前，中国人民银行公布的2022年前三季度金融统计数据报告显示，前三季度人民币贷款增加18.08万亿元，同比多增1.36万亿元。此外，9月末，广义货币（M2）余额262.66万亿元，同比增长12.1%，增速比上月末低0.1个百分点，比上年同期高3.8个百分点；狭义货币（M1）余额66.45万亿元，同比增长6.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和2.7个百分点；流通中货币（M0）余额9.87万亿元，同比增长13.6%。前三季度净投放现金7847亿元。

对此，业界纷纷表示，在稳增长政策持续加码并加快落地下，9月金融数据表现强劲，企业和居民部门信贷有效需求持续回升，宽信用进一步提速，反映出国内经济复苏动能在增强，实体经济融资需求回暖。

9月社融存量同比增速出现回升。

从9月M2同比增长12.1%来看，中国民生银行首席经济学家温彬表示，一方面，增量政策持续发力下信贷投放超预期放量，存款派生效应大幅提升；另一方面，9月财政支出力度较大和减税降费推动财政存款向M2转移，有助于市场流动性改善；此外，非标融资超季节性增长，也对M2形成支撑。

从社会融资规模数据看，中信证券首席经济学家明明表示，9月社会融资规模存量同比增速从8月的10.5%上升至10.6%，也表明融资需求在逐步改善。

从新增人民币贷款结构看，东方金诚首席宏观分析师王青认为，这表明在实体经济信贷支持政策不断加码、贷款利率持续下行的助力下，贷款已经接力政府债券成为推动宽信用的主引擎。

此外，浙商证券研报认为，9 月信贷、社融同比多增超市场预期，信贷多增来自企业中长期及短期贷款，核心增量来自于政策性银行8000亿基建领域信贷投放发力及首批3000亿元政策性开发性金融工具落地后的商业银行配套贷款跟进。“准财政”工具落实效率高，进一步优化了信贷结构。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，企（事）业单位中长期贷款增长强劲，反映出企业发展信心增强，融资需求明显回暖。

招商证券研报认为，中长期贷款增量，作为反映各主体真实融资需求的指标，一直是市场参与者最关心的数据之一。对比居民部门与企业部门今年以来的中长期贷款增量可以看到，考虑季节性，企业部门中长期贷款在基建发力等政策背景下多次出现超越季节性的表现。当然，一些企业的融资需求在疫情的影响，及原材料价格走高、生产端不确定性增大的背景下出现了下降，但是在政策的助力下基建项目等融资需求有效的填补了上述下降。

(责编：曹淼、吕骞)
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