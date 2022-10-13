我国成功发射环境减灾二号05卫星。郑逃逃摄

人民网北京10月13日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，10月13日6时53分，我国在太原卫星发射中心采用长征二号丙运载火箭，成功发射环境减灾二号05卫星（5米S-SAR 01星）。该星将有力提升我国灾害预防、应急管理、生态环境遥感监测业务化应用能力。

环境减灾二号05卫星是《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》中的业务卫星，主要用户为应急管理部和生态环境部。卫星运行于高度500公里、倾角97.4度的太阳同步轨道，采用CAST2000平台，主要配置S波段合成孔径雷达有效载荷，可获取全球5米分辨率S波段雷达图像数据，将为防灾减灾救灾、环境保护业务化应用提供基础保障，并广泛服务于国土资源、水利、农业、林业、地震等行业，进一步满足相关领域中分辨率合成孔径雷达数据供给需求。

国家航天局负责环境减灾二号05卫星工程管理、重大事项组织协调、发射许可审批，国家航天局对地观测与数据中心负责工程大总体工作；应急管理部、生态环境部等用户部门负责各自应用系统建设和运行，中国资源卫星应用中心、中国科学院空天信息创新研究院按分工负责地面应用系统的建设和运行，中国航天科技集团有限公司中国空间技术研究院航天东方红卫星有限公司、中国运载火箭技术研究院分别负责卫星系统和运载火箭系统抓总研制，中国卫星发射测控系统部负责发射场及测控系统组织实施。

此次任务是长征系列运载火箭第443次发射。

(责编：赵竹青、吕骞)

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