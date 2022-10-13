近年来，上海市松江区全面贯彻新发展理念，加快实现高水平科技自立自强，着力推动科技创新与产业发展深度融合，谋划推进贯穿长三角三省一市、覆盖九城的长三角G60科创走廊，已从传统的农业县、近郊区，发展成为有力支撑国家区域重大战略的创新策源地。松江的生动实践，为实施创新驱动发展战略、推动高质量发展提供了鲜活样本。

坚持创新驱动 实现转型升级

松江区位于上海市西南部、黄浦江上游，被誉为“上海之根、沪上之巅、浦江之首”，是上海高端制造业主阵地和科创中心重要承载区。2015年以来，松江深入贯彻新发展理念，高质量建设长三角G60科创走廊策源地，实现转型跃升。

从传统农业区转型为长三角科创策源地。松江曾是上海的农业大区，有15万亩水稻良田，粮食亩产位居全市第一。2016年，秉持新发展理念，针对瓶颈制约，松江沿G60高速公路松江段两侧，依托制造业基础和大学城资源，启动G60上海松江科创走廊建设，以科技创新驱动松江制造迈向松江创造。如今，在严格保护基本农田基础上，松江已经成为先进制造业强区、上海高端制造业主阵地，截至2021年末，高新技术企业达2306家，是“十二五”末的4.9倍，总量位居全市第三。“十三五”时期，以先进制造业为主导的工业固定资产投资年均增长35.2%，战略性新兴产业产值占规模以上工业产值超过63%。杭州、金华、嘉兴、湖州等16个城市在松江建设科创飞地，策源地“引力场”效应不断显现。

从引进模仿向自主创新转变升级。过去，松江外向型经济占主导地位，企业自主创新能力不足。在长三角G60科创走廊引领下，松江全社会研究与试验发展（R&D）投入强度由“十二五”末的3.58%上升到“十三五”末的4.59%，目前，“专精特新”企业达867家，其中，国家级专精特新“小巨人”企业69家，市级“专精特新”中小企业653家，较“十二五”末增长4.5倍，数量位居全市第二。2021年，松江新认定的高新技术成果转化项目占全市认定总数的11.4%，排名全市第二位。全区有效专利拥有量5.1万件，较“十二五”末增长151%；每万人有效发明专利拥有量50.2件，较“十二五”末翻一番。全区每亿元GDP专利申请量、授权量居全市各区第一。

从秉持新发展理念的地方探索上升为支撑国家区域重大战略的重要平台。近6年来，长三角G60科创走廊建设从1.0版“源起松江”、2.0版“联通嘉杭”到3.0版“九城共建”，再到纳入《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、科技部等六部门联合印发的《长三角G60科创走廊建设方案》、纳入国家“十四五”规划纲要，松江推动长三角G60科创走廊从秉持新发展理念的基层生动实践上升为国家战略重要平台，历史方位和战略空间实现开创性突破。

发展实体经济 营造良好生态

松江坚定发展先进制造业，优先满足先进制造业项目用地需要，将1000余亩房地产用地调整为工业用地，并对低效空间做减法，淘汰4167家落后产能企业，通过违法用地整治等举措腾出近7平方公里土地。同时，打造产城深度融合示范区、城市有机更新实践区，并着力建设长三角G60科创走廊的创新策源地，一大批先进制造业百亿级项目纷至沓来，初步实现经济转型升级，经济结构、质量和效益不断优化提升，开启长三角G60科创走廊供给侧结构性改革新篇章。

2021年11月，由松江牵头制定的长三角G60科创走廊高质量发展指标体系正式发布，以高质量发展作为根本目标，围绕新发展理念设定85项评估指标，客观评估长三角G60科创走廊的发展成就和发展水平。

着眼高水平科技自立自强，打好突破“卡脖子”技术攻坚战。一直以来，松江坚持创新为第一动力，把科创驱动作为长三角G60科创走廊高质量发展的重要支撑，瞄准脑科学、人工智能等前沿领域，选取39个“卡脖子”工程和颠覆性技术作为重点突破方向，加大企业研发投入补助。目前，由松江一家本土IC级大硅片企业自主研发的大尺寸硅片，在制作技术方面实现重大突破，已获得国外多家公司的量产订单。

同时，加强资源聚集和先期培育，大力招引科研机构来松江共建重大创新平台、新型研发机构等，争取国家重大平台、重大项目在松江先行先试、落地落实。

着力推动科创与产业深度融合，打造具有世界竞争力的先进制造业产业集群。推进产业链创新链融合发展，是松江创新驱动发展的重要路径。根据产业发展基础，松江形成“一廊九区”产业地图，聚焦人工智能、生物医药、集成电路等“6+X”战略性新兴产业，制定“精准招商”路线图，高效推进海尔等一大批百亿级重大项目和龙头企业落地。

以产业链龙头企业为引领，以商引商，吸附全球产业链、供应链上下游企业，2021年，人工智能领域聚集企业842家，集成电路领域聚集重点企业121家，生物医药领域聚集企业2952家，产业集群增长极效应势头强劲。

坚持“以数字化转型赋能产业发展和城市治理”的发展理念，先行先试打造G60科创走廊数字经济创新型产业集群，发挥数字领域科创优势，打造数字经济产业高地。在卫星互联网产业领域，推进总投资超300亿元的“G60星链”计划，发挥国家级新型工业化产业示范基地的优势，初步建成长三角首个卫星制造“灯塔工厂”，打造“G60星链产业园”，以卫星产业制造业引领带动区域传统制造业迭代升级。加快建设国家级工业互联网示范基地。强化产业链跨区域延伸，形成长三角G60科创走廊“1+7+N”产业联盟体系，已建立产业联盟16个。

聚焦精准制度创新，构建市场化、法治化、国际化科创生态。松江坚持改革辟路，着力破除深层次体制机制障碍，打造国际一流的营商环境，不断降低制度性交易成本。

一是打造充满活力的产业创新生态。聚焦基金云、创新主体云、互联网云“三朵云”，推动多层次资本市场服务实体经济创新发展，为企业发展提供全生命周期的融资服务。

二是打造高效便捷的政务服务生态。坚持全面从严治党，构建亲清政商关系，开展“清风护航G60”专项行动，建立营商环境“护航员”制度。建立长三角G60科创走廊“一网通办”机制，发出全国第一张跨省异地办理的工商登记执照。

三是打造众人青睐的人才发展生态。出台并深化落实人才“1+10”政策、九城市互认互通人才18条政策，创新不唯地域、不限年龄、不唯学历、不唯职称的人才积分制管理制度，筹措推出人才公寓1.5万套。着力构建“政产学研金服用”创新体系，强化G60科创走廊大学科技园创新策源功能。全区现有院士专家工作站64家，总量位列全市第三，累计引进院士专家250名，近两年来，院士（专家）工作站累计与企业开展项目合作取得科技成果100余项，申请发明专利173项。

数据来源：中共上海市松江区委宣传部

《 人民日报 》（ 2022年10月13日 19 版）

(责编：申佳平、陈键)

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