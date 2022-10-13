本报记者 杜海涛

10月16日是世界粮食日。10月16日所在周是全国粮食安全宣传周，今年的主题是“保障粮食供给 端牢中国饭碗”。宣传周期间，各地将举办丰富多彩的活动，全面深入宣传党的十八大以来我国粮食安全事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，宣传粮食生产、收购、储存、加工、消费全链条节约减损的有效做法，积极倡导爱粮节粮的社会风尚。

粮食安全是“国之大者”。党的十八大以来，我国持续提高粮食安全综合保障能力，各地区各部门坚持把保障粮食等重要农产品有效供给作为“三农”工作的首要任务，我国粮食总产量连续多年稳定在1.3万亿斤以上，实现谷物基本自给、口粮绝对安全，中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

深入推进优质粮食工程

金秋时节，湖北省襄阳市襄州区龙王镇杨湾村稻谷飘香，该村6000多亩订单水稻喜获丰收。“今年不仅收成好，而且不愁销！”村民孙培凤说。他的底气来自与襄州区红金星小麦种植专业合作社签订的收购合同。

“每斤1.7元，比市场价要贵0.4元。”红金星合作社相关负责人说，今年合作社收购的水稻和小麦都是每斤1.7元，农户每亩水稻增收550元左右，每亩小麦增收300元左右。

建设优质粮食生产基地，培育壮大龙头企业，加强农企对接，引导发展订单农业……2017年，财政部、原国家粮食局共同启动实施优质粮食工程，中央财政从产粮大县奖励资金中安排部分资金，支持各地开展粮食产后服务体系、质量安全检验监测体系建设和“中国好粮油”行动3个子项。

2021年，财政部、国家粮食和物资储备局联合印发《关于深入推进优质粮食工程的意见》，启动新一轮优质粮食工程。支持各地开展粮食绿色仓储、品种品质品牌、质量追溯、机械装备、应急保障能力、节约减损健康消费提升等“六大提升行动”，并配套出台“六大提升行动”方案，打造优质粮食工程升级版。

据国家粮食和物资储备局相关负责人介绍，2017年至2020年，中央财政累计安排资金近215亿元，带动投资600多亿元，建成粮食产后服务中心5400多个，实现产粮大县全覆盖；全面提升1500多个粮食质检机构功能，5万吨以上产粮县监测覆盖面提高到60%；直接带动优质粮食增加5000多万吨。

新一轮优质粮食工程实施以来，各地统筹利用中央安排的产粮大县奖励资金、粮食风险基金等，加大资金支持，推动项目落地，优质粮食工程升级版成效显著。国家粮食和物资储备局在安徽省阜南县推动“示范种植—规模化种植—就地加工转化”三步走，逐步实现全链条产业融合发展，培育保障粮食安全、加快粮食产业高质量发展、巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴的优质粮食工程“阜南样板”。

加快粮食仓储物流设施建设

秋收后，山东省德州市齐河县齐源绿季农业集团有限公司副经理赵庆旺更忙了，他每天都要带人对烘干仓储设备进行检查，对操作人员进行技术培训。小麦、玉米通过烘干，可有效减少粮食损失浪费。

“我们加快粮食仓储物流设施建设，采取了一系列举措，降低粮食收购、运输、储存、销售、加工等环节的损失率。”德州市相关部门负责人表示，该市投资建设16处高标准粮食烘干仓储设施，为提高粮食存储质量、降低损失发挥了重要作用。

2017年以来，相关部门持续加大资金投入力度，鼓励支持各地建设了一大批粮食仓储物流项目，提升粮食安全保障能力。粮食仓储设施规模水平显著提升，设施条件明显改善；依托粮食物流重点通道，对接国家综合交通运输骨干网络及枢纽，在重要物流节点上支持建设一批粮食物流园区，不断增强物流服务能力。

今年，国家粮食和物资储备局印发《高标准粮仓建设技术要点（试行）》，加大力度推进高标准粮仓建设，实施粮食绿色仓储提升行动，进一步提高我国粮食仓储设施建设和技术应用水平。

同时，相关部门不断拓展粮食安全国际交流合作，持续深化与相关国家粮农主管部门、国际组织、外国粮油协会的交流合作，为提高全球粮食安全水平、改善全球营养状况贡献了中国智慧和中国方案。

推动粮食产业高质量发展

“吉林省是产粮大省，近年来，全省粮食总产量均保持在700亿斤以上，2021年更是突破了800亿斤大关。”吉林省粮食和物资储备局相关负责人向记者介绍了该省的粮食产量情况。

2013年，吉林省启动全省粮食品牌建设，经过多年努力，先后推出了“吉林大米”“吉林鲜食玉米”等区域品牌，成为企业增效、质量提升、销量增长和产业发展的重要抓手。

近年来，各地根据自然资源禀赋和产业发展实际，出台支持政策，多措并举打造粮食区域品牌，粮食产业高质量发展迈出新步伐。

——坚持增产与提质并重，实施产购储加销“五优联动”。带动实现了粮食种植方式从传统向现代的转变，粮食生产经营从粗放向集约的转变，粮食产业发展从链短低效向优质高效的转变，夯实粮食安全基础。

——粮食产业质量效益和竞争力稳步提高。抓好“粮头食尾”和“农头工尾”，因地制宜推广全产业链经营，引导企业优品种、提品质、创品牌，构建高效便捷的粮油供应网络，推动产业链、价值链、供应链“三链协同”。

——一二三产业加速融合。通过树立优粮优价导向，构建紧密利益联结机制，让农民更多分享粮食产业增值收益，拓展农民增收空间，促进农村一二三产业融合发展，助力乡村振兴。

如今，越来越多的知名粮油品牌产品走进城乡居民家庭。人们餐桌上的粮油产品结构更加丰富，不仅有“精米白面”，还有糙米、燕麦、薏米等全谷物产品以及杂粮产品。产品包装也从大包装、散装向小包装转型。粮食质量更有保障，消费体验更加舒心。

“下一步，我们将进一步强化执法督查和粮食安全监管，推动产销协作持续深化，不断完善保供能力，让国家粮食安全的基础更加坚实。”国家粮食和物资储备局相关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2022年10月13日 18 版）

(责编：申佳平、陈键)

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