田晓航、宋晨

原标题：新华全媒+丨多条技术路线并行 我国新型新冠病毒疫苗研发取得这些新进展

记者近日从国务院联防联控机制科研攻关组及相关科研团队获悉，我国坚持多条技术路线并行，新型新冠病毒疫苗研发取得新进展。

2022年7月13日，在北京市朝阳区奥运村街道一处新冠病毒疫苗接种点，医护人员为一名86岁的市民接种新冠病毒疫苗加强针。新华社记者 鞠焕宗 摄

据了解，我国有3款奥密克戎变异株单价灭活疫苗正在中国内地、香港以及阿联酋开展序贯临床试验，目前试验进展顺利。已有9款涉及变异株的多价疫苗进入临床试验阶段，其中一些正在开展Ⅲ期临床试验。同时，我国正在积极部署推进广谱疫苗的研发工作。

近日，又有一款吸入用腺病毒载体疫苗和一款重组蛋白疫苗获批，可在完成两剂灭活疫苗接种后六个月在规定人群中开展序贯加强免疫紧急使用。

其中，吸入用重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）通过口腔吸入的方式完成接种，吸入剂量约为肌肉注射剂量的五分之一。重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗已开展Ⅲ期临床试验，Ⅲ期临床试验关键数据分析结果显示，在两针灭活疫苗的基础上采用该重组蛋白疫苗进行序贯加强免疫，对于奥密克戎变异株感染引起的新冠肺炎（轻型及以上）可产生良好的保护力，并具有良好的安全性。

国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组专家表示，面对复杂的疫情形势，接种疫苗仍是主动免疫的有效措施。

目前，我国已有46款新冠病毒疫苗进入临床试验，21款在境外获批开展Ⅲ期临床试验，灭活疫苗、腺病毒载体疫苗、重组蛋白疫苗等9款疫苗获批附条件上市或紧急使用，3款疫苗纳入世界卫生组织紧急使用清单。

(责编：申佳平、陈键)

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