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原标题：第三季度出入境便利举措覆盖陆海空口岸 为企业节省经费近9亿元

记者12日从国家移民管理局获悉，第三季度，全国移民管理机构全力保障口岸跨境货运高效顺畅，出入境便利化举措覆盖陆海空各类口岸，助力服务产业链供应链持续稳定畅通，累计为相关企业节省经费近9亿元。

国家移民管理局边防检查管理司副司长李涛介绍，今年7月至9月，全国边检机关共查验入出境货运船舶8.2万艘次，其中一次办妥入境、出境边检手续1.2万艘次，免办港口移泊边检手续2.1万艘次，简化符合条件船舶出境边检手续近1000艘次，提供远洋船员换班保障4.8万人次、港口紧急优先通关服务700余批次，签发登轮证、搭靠证等7.1万件，累计为相关企业节省在港靠泊时间约7万小时，节约跨口岸办理手续时间近3万小时，节省各类费用近9亿元。

(责编：申佳平、陈键)

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